28 woningen voor spoedwoningzoekenden

Woningstichting SWZ en NEZZT tekenden op 10 oktober een overeenkomst voor het realiseren van 28 appartementen aan de Mimosastraat in Zwolle. De woningen dienen voor woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben.

Het complex in Zwolle doet voor 15 jaar dienst als huisvesting voor deze doelgroep. De woningen worden circulair en modulair gebouwd en kunnen eenvoudig worden hergebruikt op een andere locatie.

Industrieel gebouwd

“We kunnen bij de woningen van NEZZT op een snelle manier betaalbare huizen toevoegen, waardoor we meer mensen aan een zelfstandige betaalbare woning helpen”, vertelt directeur-bestuurder Monique Boeijen van SWZ. “Omdat we industrieel bouwen voeren we het grootste deel van de werkzaamheden uit in onze fabriek”, vertelt directeur Peter Slaats van De Meeuw. “Dit zorgt voor goede werkomstandigheden, ook in de winter. Daarnaast wordt de overlast op de bouwlocatie tot een minimum beperkt.”

De oplevering van de 28 appartementen staat gepland voor de zomer van 2018.