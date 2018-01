Nieuw jasje voor voormalig kantoorgebouw

Auteur: Tim van Dorsten

In opdracht van vastgoedbeheerkantoor De Elf Provinciën transformeren de bouwbedrijven Wessels Zeist en Bébouw Midreth een bestaand kantoorgebouw aan de Utrechtse Kaatstraat naar een gebouw met commerciële ruimten en 83 appartementen.

Vanaf het begin van het project in juni 2016 was naast architectenbureau MVSA architecten ook Facédo betrokken. Deze gevelspecialist heeft meegedacht over het ontwerp, onder meer om de gevel in een nieuw jasje te steken.

Maatwerkprofiel als technisch beste oplossing

“Het ontwerp stond dan wel vast, maar de bouwbedrijven en de architect hebben gebruikgemaakt van onze expertise om het ontwerp op de juiste technische manier in te vullen”, vertelt Facédo-projectmanager Bram Leijser. “Zo hebben we gezorgd voor de technisch en esthetisch beste oplossing.”

Dit kwam onder meer tot uiting in een profiel, die Facédo speciaal voor dit project heeft ontwikkeld. “Dit doen we vaker, bij veel projecten zorgen we voor profielen op maat. In dit project wilde MVSA een vlakke uitstraling. Ons profiel zorgt ervoor dat de keramische gevel, de kozijnen en de geëmailleerde glazen gevel een mooi geheel vormt.”

Commerciële ruimten en appartementen

Op de begane grond van dit gerenoveerde gebouw komen commerciële ruimten en horeca. De rest van de verdiepingen zijn omgebouwd tot woonverdiepingen. Het gebouw is 28 meter diep, waardoor het niet mogelijk was om woningen van voor- en achtergevel te voorzien. Daarom is er midden in het gebouw een atrium gekomen. Om dit atrium zijn de woningen gepositioneerd, die hierdoor ook veel daglicht krijgen.

“De eerste 4 woonverdiepingen beschikken over kozijnen met verschillende soorten gevelbekleding”, legt Leijser uit. “Denk hierbij aan Franse balkonhekken, geluids- en privacyschermen en gezeefdrukte beglazing. De vijfde en zesde verdieping beschikken over een geëmailleerde glazen gevelbekleding. Deze 2 verdiepingen staan iets terug, zodat de speciaal aangebrachte verlichting deze gevel kan benadrukken.”

Kozijnen monteren in fabriek

In samenwerking met prefab-dakspecialist Veenstra & Stroeve heeft Facédo alle kozijnen in de fabriek gemonteerd. “We hebben hiervoor gekozen, omdat we maar een beperkte bouwruimte hadden: de Kaatstraat ligt namelijk in het centrum van Utrecht.”

Visueel een geheel

De transformatie van dit voormalige kantoorgebouw is eind januari 2018 gereed. Leijser is erg benieuwd naar het resultaat. “Normaal gesproken wijkt de commerciële plint visueel af van de woonverdiepingen. De architect heeft ervoor gezorgd dat het gebouw eruitziet als één geheel.”