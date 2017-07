Stichting wil enthousiasmeren voor nul-op-de-meter

Na een transformatie van een halfjaar huist in een poortwachtershuisje op het Utrechtse Jaarbeursplein de Stichting ANNE. Dit centrum richt zich op duurzaam wonen.

ANNE staat voor Alle Nederlanders Naar Energieneutraal en moet een inspirerende ontmoetingsplek zijn voor bewoners die duurzaam willen wonen en werken. Daarnaast is het een proeftuin en demonstratieruimte voor technische oplossingen.

De ruimtes en buitenkant van het gebouw dienen ter inspiratie voor bezoekers, die met het verhaal van deze stichting naar huis gaan en de (verwarmings)knop letterlijk en figuurlijk omzetten. Zo beschikt het gebouw over onder meer vloerverwarming, een warmtepomp en isolerend folie op de ramen. Daarnaast liggen zonnepanelen op de daken en is het dakterras gemaakt van sloophout.

Bevordering voor duurzaam bouwen

Diverse bedrijven steunen dit initiatief, ieder met eigen producten die in samenhang zorgen voor een prettigere leefomgeving. Door de samenwerking van tientallen bedrijven en organisaties, bevordert ANNE de verduurzaming van gebouwen. Met name Nul-op-de-Meter is een speerpunt dat sterk naar voren komt. “Achter iedere voordeur is (bijna) energieneutraal wonen mogelijk”, vertelt geestelijk vader Arthur Lippus. “Je moet alleen de consument verleiden om zelf aan de slag te gaan. Met ANNE hebben we een mooie, inspirerende en aandacht trekkende locatie om de eerste stappen te zetten.”

Nauwe samenwerking met gelijkgestemden

Een van de betrokken partijen is Sto Isoned. Dit isolatiebedrijf heeft niet alleen bijgedragen aan de transformatie van het gebouw, maar heeft met StoTherm Classic ook gezorgd voor buitengevelgevelisolatie. “Alleen door een nauwe samenwerking met gelijkgestemden kunnen we ook daadwerkelijk bijdragen aan de verduurzaming van onze woningvoorraad”, vindt Rob de Jong, algemeen directeur bij Sto Isoned. “Daarbij is het interessant om buitengevelisolatie te benutten als blanco canvas voor artistieke vormgeving.”

De locatie is beschikbaar gesteld door de Jaarbeurs Utrecht en verbindt de komende 5 jaar leveranciers en consumenten. Participanten als De Jaarbeurs, de gemeente en de Provincie Utrecht, Economic Board Utrecht, Platform31, Rabobank Utrecht en een groeiend aantal bouw- en installatiebedrijven willen met elkaar de verduurzaming van woningen en gebouwen bevorderen en een brede bewustwording van alle duurzame bouwmogelijkheden op gang brengen.