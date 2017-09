216 appartementen naar energielabel A

Deze maand start BAM Wonen met de werkzaamheden om 216 appartementen in Utrecht te verduurzamen.

Het gaat hierbij om 3 woontorens uit 1970 aan de Lamérislaan in de Utrechtse wijk Tuindorp met elk 12 woonlagen. Met de toegepaste maatregelen gaat de Energie-Index van de appartementen van 2,4-2,7 naar 0,8-1,2. Dit is vergelijkbaar met energielabel A. Nul-op-de-meter was namelijk niet haalbaar te zijn, volgens opdrachtgever ASR Vastgoed Vermogensbeheer.

“Bij elk project onderzoeken we welke verduurzamings- en energiebesparende maatregelen mogelijk zijn en wat de kosten hiervan zijn”, laat een woordvoerder van ASR Vastgoed Vermogensbeheer weten. “Daarna bepalen we welke investeringen verantwoord zijn ten aanzien van de waardestijging en de huurverhoging.”

Verduurzamende maatregelen

BAM Wonen verduurzaamt de appartementencomplexen door HR++beglazing aan te brengen, voor gevel- en dakisolatie te zorgen en de installaties aan te passen. Daarnaast gaan we appartementen van collectieve naar individuele cv- en ventilatiesystemen. Verder krijgt iedere toren 120 zonnepanelen. Ook voorziet BAM Wonen de woningen van nieuw draaiende delen en moderniseert ze de portieken en entrees.

ASR Vastgoed Vermogensbeheer en BAM hebben de overeenkomst voor dit project getekend tijdens de vastgoedbeurs Provada in juni. Nu ruim 70% van de huishoudens met deze verduurzaming heeft ingestemd, kan het bouwbedrijf starten met de werkzaamheden. Dit project maakt deel uit van een samenwerking tussen ASR Core Residential Fund en BAM Wonen: beide partijen hebben eerder al 5 projecten verduurzaamd, zowel rijwoningen als appartementen.

Appartementen in 2018 naar vrije-huursector

De verbouwtijd duurt per woontoren zo’n 10 weken. Ze bestaan nu nog uit een combinatie van appartementen uit de sociale- en de vrije-huursector. Op dit moment wordt circa 2/3e van de woningen bij leegkomst in de vrije sector verhuurd. Na de renovatie is de verwachting dat alle woningen, bij leegkomst, in de vrije sector verhuurd worden. Het project is waarschijnlijk in het voorjaar van 2018 afgerond.