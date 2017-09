Orcon komt met een nieuwe en compacte balansventilator voor warmteterugwinning in kleine ruimtes en renovaties. De HRC-225, met een geringe afmeting van 722 millimeter hoog en 600 millimeter breed, voorziet iedere ruimte van volledig automatische en voorverwarmde lucht.

De nieuwe ventilator is speciaal ontwikkeld om in kleine ruimtes grote prestaties te leveren. In de groeiende markt van appartementen, studentenwoningen en renovaties biedt het concept een oplossing voor een gezonde leefomgeving. De ventilatoren voor het regelen van de toe- en afvoerlucht zijn voorzien van energiezuinige EBM-Papst motoren met achterovergebogen schoepenwielen.