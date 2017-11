Nieuwe klimaattechnische installaties voor MBO

ROC Midden Nederland laat een van haar grootste locaties renoveren: locatie Harmonielaan in Nieuwegein. Hier vervangt Radiair Totaalinstallatie alle klimaattechnische installaties naar de nieuwste technieken.

Zo komen er warmtepompen en een luchtbehandelingsinstallatie in het gebouw. Met een compleet gebouwbeheersysteem kan ROC Midden Nederland de installaties goed monitoren. Ook komt er ledverlichting in het gehele gebouw. Daarnaast denkt deze onderwijsinstelling na om een ruimte te voorzien van PCM’s, faseveranderend materiaal.

ROC Midden Nederland heeft ervoor gekozen om het gehele gebouw gedurende een schooljaar in fases te renoveren. Het pand stamt namelijk uit de jaren 70 en is aan vernieuwing toe. Zo beschikt dit gebouw over veel verouderde technieken en kan het op veel vlakken bouwkundig en installatietechnisch verbeterd worden. Voor het bestuur is naast de renovatie ook de continuïteit van de lessen van essentieel belang.

Schoolgebouw krijgt living lab

Om de duurzaamheid nog meer op de kaart te zetten, vullen docenten en studenten een lokaal zelf in met innovatieve technieken zoals warmtepompen, zonnepanelen en auto’s op waterstof. In dit zogeheten living lab kunnen studenten van verschillende opleidingen zelf in de praktijk werken aan projecten van bedrijven.

Naar verwachting is de volledige renovatie rond de zomer van 2018 afgerond.