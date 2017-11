Renovatie & Transformatie vormt trend voor 2018   

De woningvoorraad moet de komende jaren flink onder handen worden genomen. Dankzij energieneutrale en gasloze ambities krijgt een groot deel van de Nederlandse woningvoorraad een broodnodige upgrade. Om deze redenen is het thema Renovatie & Transformatie Duurzaam Gebouwd ziet Renovatie & Transformatie als een van de trends voor 2018.

De bouw- en vastgoedsector heeft de uitdaging om dit in één keer goed aan te pakken, door te zorgen voor flexibele, toekomstbestendige woningen. Een goed binnenklimaat, levensloopbestendigheid en (decentrale) duurzame energieopwekking zijn randvoorwaarden.

Ook de kantoorsector zit verlegen om een renovatie. Op dit moment heeft 80% van de kantoren niet het benodigde label om aan de label C-verplichting te voldoen. Beheerders en verhuurders krijgen prikkels om hun vastgoed onder handen te nemen. Banken als ABN AMRO hebben plannen om alleen nog het zogeheten ‘bruin’ vastgoed te financieren als de eigenaar een plan heeft om zijn pand te verduurzamen.

Bij het transformeren van vastgoed vormen flexibiliteit en duurzaamheid belangrijke pijlers voor de komende jaren. Het in hoog tempo omvormen van leegstaande kantoorgebouwen in plug & play en verplaatsbare woonunits vormt een belangrijke kans om op in te spelen. We zien steeds meer gebouwen die razendsnel van functie veranderen. Door meer industriële bouwtechnieken toe te passen kan de sector sneller inspelen op maatschappelijke vraagstukken zoals toenemende vergrijzing en vluchtelingenstromen.

In het thema Renovatie & Transformatie besteden we onder andere aandacht aan interessante projecten, visies omtrent de benodigde verduurzaming, onderzoeken en innovaties rondom renovaties.

