'Enorme kansen voor renovatie & transformatie'

De kansen van renovatie & transformatie zijn groot! Weten hoe en waarom? Kom dan naar het seminar Renovatie & Transformatie en krijg waar voor je geïnvesteerde tijd. Marktvisies van 4 gastsprekers, bezoek aan de VR room, rondleiding door het test- en innovatiecentrum, een lunch en een netwerkborrel staan op het programma. Mis deze unieke complete ervaring niet en lees snel verder over het indrukwekkende programma.

Na een welkomstwoord van Reynaers en een inspirerende marktvisie van Duurzaam Gebouwd-expert Wytze Kuijper vertelt Irma van Leeuwen over 'Leegstand: probleem of kans?'.

Leegstand: probleem of kans?

Leegstaande (kantoor)gebouwen. Ze zijn een doorn in het oog van iedere inwoner. Het Rijk wil daarom woonoplossingen in bestaand leegstaand vastgoed bevorderen. Enerzijds wordt zo de leegstand teruggedrongen, anderzijds worden woningen gerealiseerd die passen bij de huidige én vooral ook de toekomstige vraag. Irma van Leeuwen, ambassadeur van het Expertteam Transformatie van RVO vertelt je over de kansen en de te nemen hobbels om tot succesvolle projecten te komen.

Circulaire renovatie van gymzaal tot duurzaam kantoorgebouw

Vervolgens is het woord aan Peter Stam, over de circulaire renovatie van een gymzaal tot een duurzaam kantoorgebouw. In de zomer van 2017 is adviesbureau Merosch gestart met de renovatie van een gymzaal uit 1955 in Bodegraven. Vanaf januari 2018 is de oude gymzaal in gebruik genomen als kantoor. Het doel van de renovatie: een inspirerende, comfortabele en gezonde werkomgeving. Tevens fungeert het gebouw als ‘etalage’ voor de mogelijkheden van duurzaam en circulair renoveren, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Deze presentatie gaat in op de diverse duurzaamheidsmaatregelen die zijn doorgevoerd om tot een circulair, gasloos, energieleverend en gezond gebouw te komen. De punten die tijdens de renovatie goed gingen komen aan bod, maar ook de strubbelingen en leerpunten worden toegelicht.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk het volledige programma op deze pagina. Wil je ook het verschil maken in de renovatie & transformatie-opgave en in contact komen met enthousiastelingen die willen versnellen in verduurzaming? Neem dan deel aan het seminar Renovatie & Transformatie. Mis deze kans niet!