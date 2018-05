Utrechtse kazerne omgebouwd tot Rijkskantoor De Knoop

Het Rijkskantoor De Knoop in Utrecht is afgelopen donderdag 17 mei officieel in gebruik genomen. Daarmee is de omvorming afgerond van de voormalige Luitenant Generaal Knoopkazerne tot modern kantoorgebouw en vergadercentrum voor rijksambtenaren.

De openingshandeling is verricht door Annet Bertram, directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf, Ruud Peters, directeur bcfd, Debbie van Noort, directeur Strukton Integrale Projecten en Piet Brittijn, projectdirecteur Ballast Nedam.

Gedateerd en gesloten karakter

Het bestaande gebouw uit eind jaren tachtig was gedateerd, had een dwingende structuur en een gesloten karakter. Een deel is gesloopt, terwijl de resterende delen een grootscheepse transformatie hebben ondergaan en zijn gecombineerd met nieuwbouw. Naast een groot oppervlak aan kantoorfuncties voor verschillende rijksdiensten met zeer diverse en stringente beveiligingseisen omvat het programma een omvangrijk, flexibel bruikbaar en indeelbaar congres- en vergadercentrum voor de Rijksoverheid.

Hoofdkwartier

De Knoopkazerne in het centrum van Utrecht stamt uit 1989 en deed decennia dienst als hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht. In opdracht van consortium R Creators met daarin Strukton, Ballast Nedam en Facilicom vervaardigde cepezed het architectonisch ontwerp. Fokkema & Partners Architecten is betrokken voor het interieur en Rijnboutt voor het onderdeel stedenbouw.

Werkplekken

Het oorspronkelijke complex kenmerkte zich door een geprononceerde schakering van volumes met variërende hoogten en verdiepingsafmetingen alsook meanderende gevels met een rookglazen zonwering. In de herontwikkeling ontworpen door cepezed zijn ingrijpende aanpassingen gecombineerd met gedeeltelijke sloop, nieuwbouwuitbreiding en een volledig nieuwe stedelijke inbedding over meerdere hoogteniveaus. Een levendige, transparante en dubbelhoge plint gaat algemene functies bevatten als de entreezone, een café, restaurant en aanlandwerkplekken.