Bijzondere herontwikkeling 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer'

De tenderprocedure voor het Wijchense project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ is gestart. Opmerkelijk aan de herontwikkeling is de invloed en betrokkenheid van inwoners.

Vanaf het begin is vanuit de gemeente contact gezocht met de inwoners. “Zelfs nog voordat de eerste pennenstreek op papier stond”, meldt wethouder Geert Gerrits. “We merkten dat inwoners enthousiast en betrokken zijn en dat dit tot betere kaders kan leiden. Vergeet niet dat er juist bij onze inwoners heel veel kennis en gevoel aanwezig is.”

Niet alleen de kennis van inwoners wordt bij het project aangewend. Ook ondernemers en andere betrokkenen geven input. Vanwege de tender staat het eindresultaat voor het project nog niet vast. “Door te kiezen voor een tenderprocedure geven we ontwikkelaars veel meer ruimte dan bij een normale aanbesteding”, vertelt Gerrits.

Duurzaam Gebouwd-partners abcnova en Alba Concepts zijn betrokken bij de ontwikkeling. Zij hebben een strategie opgesteld en begeleiden de gemeente bij het in de markt zetten van de ontwikkeling. Ook enthousiast geworden? Meer informatie over de tender en aanmelden verloopt via Negometrix, projectnummer 110243.