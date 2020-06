Architect Rob Moritz: 'Natuurinclusief ontwerpen = integreren'

Rob Moritz, architect bij 19 het atelier en bekend van onder andere de transformatie van de watertoren in Zwolle, geeft tijdens het online Verbindingsfestival op 11 juni een masterclass over natuurinclusief bouwen.

Natuurinclusief bouwen is al geruime tijd populair, maar weet nog geen vaste voet aan de grond te krijgen. Onzekere factoren rond de kosten en baten, alsook wet- en regelgeving rond het bouwen met de natuur houden de transitie nog tegen. Volgens architect Moritz ligt de grootste kans voor natuurinclusief bouwen en ontwerpen in de integratie.

In zijn masterclass tijdens het Verbindingsfestival neemt Moritz je mee langs bouwkundige oplossingen voor natuurinclusief bouwen en wordt er gekeken naar praktische voorbeelden die aantonen hoe je nu al kunt bouwen voor mens én dier. Wist je bijvoorbeeld dat de getransformeerde Watertoren in Zwolle van 19 het atelier op vernuftige wijze onderdak biedt aan zwaluwen en vleermuizen?

Neem nu gratis deel aan het Verbindingsfestival

Het Verbindingsfestival is het eerste digitale festival voor professionals in de bouw, vastgoed, mobiliteit, openbare ruimte en wonen & zorg. Met ruim veertig sessies verdeeld over zes thema’s, waaronder natuurinclusief bouwen, is er voor ieder wat wils.

Heb je nog geen ticket bemachtigd? Bekijk hier de hele line-up van het festival en meld je gratis aan.