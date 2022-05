Re-Use Award voor kantoortransformaties van Van Wijnen

Met diverse kantoortransformaties naar woningen heeft Van Wijnen de eerste Re-Use Award (2021) van PropertyNL gewonnen. Van Wijnen is al sinds 2012 op grote schaal bezig met transformaties. Het vergt volgens de ontwikkelend bouwer ook extra eigenschappen van de werknemers.

De wedstrijd van PropertyNL leverde van 104 ontwikkelaars reacties op, wat wel aangeeft hoe belangrijk en kansrijk dit onderwerp in de markt momenteel is. Van de vele reacties bestond een groot deel uit sloop-nieuwbouw. Uiteindelijk bleven veertien ontwikkelaars over met een zuivere transformatie, aldus PropertyNL.

Koploper

Van Wijnen was duidelijk koploper in 2021 met 601 gerealiseerde woningen door transformatie: 346 sociale huurwoningen, 249 vrije sector huurwoningen en 6 koopwoningen. Van Wijnen transformeerde bijvoorbeeld in Amsterdam een voormalig bedrijfsverzamelgebouw tot woonruimte voor 168 huishoudens. De helft daarvan is vijf jaar bestemd voor studenten en de andere helft voor promovendi (Donker Curtiusstraat/Van Hallstraat). Achter Van Wijnen behaalde Borghese/COD de tweede plaats (434 transformaties) en Koopmans Bouwgroep werd derde met het project Ricardo Residences.

Creativiteit

Van Wijnen heeft sinds 2012 al heel veel tranformaties gerealiseerd in Diemen-Zuid. Daar kregen 936 studentenwoningen ruimte in een voormalig kantoorgebouw. Volgens het bedrijf, schrijft PropertyNL, vergt het transformeren ook een ander type werknemer. Zij moeten het specifieke gebouw of gebied goed kennen om succes te kunnen boeken. Ook extra creativiteit is daarbij nodig, zegt Sjoerd Pronk, directeur Van Wijnen Amsterdam. Een transformatie, zo blijkt wel, kan ook een vliegwiel betekenen voor verdere ontwikkelingen. Zo werden in Diemen-Zuid nog eens 760 nieuwbouwwoningen extra gebouwd.

Tekst: Ysbrand Visser

Foto boven: Van Wijnen