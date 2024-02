Opleiding: van bouwkunde naar smart building

Bij het ROC Horizon College in Hoorn kunnen MBO-studenten nu de opleiding Smart Building volgen. De opleiding moet een antwoord geven op de uitdagingen rondom de energietransitie en de miljoenen gebouwen die een verduurzaming nodig hebben. “Traditionele bouwkunde zal langzaam maar zeker verdwijnen.”

Dat zegt Ellen Kooijman, opleidingsmanager bij het ROC Horizon College in Hoorn. Ze weet uit ervaring dat de energietransitie perspectief biedt voor scholen en studenten. Want wie gaat de huizen verduurzamen, en wie gaat er straks helemaal energie neutraal bouwen? Huizen, kantoren en fabrieken zijn de grootste energieverbruikers van Nederland. In Hoorn zelfs met stip. In de gebouwde omgeving is daarom enorme klimaatwinst te behalen.

Slim bouwen

Sinds een paar maanden is het officieel: de opleiding Smart Building gaat niet meer weg van het Horizon College. Een tijdje was deze opleiding een ‘cross-over’, een soort pilot van vijf jaar, om te kijken of het wel paste bij het MBO, bij de studenten en bij het onderwijs als geheel. Voor Ellen was het allang duidelijk: Smart Building moet blijven: “We kunnen eigenlijk helemaal niet meer wachten, de urgentie is te groot. Je moet anders omgaan met alles wat in de gebouwde omgeving gebeurt. Daarom stuur ik aan op de Smart Building-opleiding. Traditionele bouwkunde zal langzaam maar zeker verdwijnen.”

Maar wat is nu slim bouwen en wat kun je ermee als je de opleiding hebt afgerond? Formeel worden studenten opgeleid tot Middenkaderfunctionaris Smart Building, een MBO 4 opleiding. “Je kunt het bijvoorbeeld zien als het middenmanagement van een bedrijf”, zegt Ellen. “MBO 2 en MBO 3 zijn de technische specialisten, die de zonnepanelen en de warmtepomp komen installeren. MBO 4 zijn juist de regelaars, de organisators en de berekenaars die zorgen dat alles op tijd voor elkaar komt, dat het onderhoud vlot verloopt en de sommen kloppen.”

Er zijn steeds meer bedrijven die de omslag maken naar multidisciplines. Zo ook gemeenten en woningcorporaties die skillsets met betrekking tot smart buildings goed waarderen. Ellen geeft aan dat een van de studenten stage loopt bij het Energieloket van de gemeente, en twee bij de woningcorporatie om de hoek. “Die woningcorporatie is in bepaalde wijken haar huurwoningen aan het verduurzamen, dat gaat echt van gevel tot onder de grond en installatietechnisch helemaal op de schop. Precies waarvoor we opleiden.”

Samenwerken

Ellen vindt dat iedereen in de sector moet samenwerken om jongeren geïnteresseerd te krijgen in techniekopleidingen. “Bijvoorbeeld door middelbare schoolstudenten een dag per week te laten meelopen. Bij ons op school doen we dat al. Het beeld van techniek kun je niet op een schermpje laten zien.”

Hier lees je meer informatie en lees je het volledige interview met Ellen.