Whitepaper geeft vernieuwde blik op gasloos bouwen en wonen

In de whitepaper brengen we je op de hoogte omtrent de stand van zaken in het thema #VanGasLos. We gaan onder andere in op ambities van gemeenten in dit kader, laten zien hoe corporaties aan de slag zijn en geven je succesvoorbeelden van projecten waar geen gas wordt gebruikt.

‘Gasloos bouwen als gouden standaard’ heet de publicatie, die start met een marktschets. Het in juli 2018 gesloten Klimaatakkoord vormt een mooi kantelpunt om met vernieuwde tradities aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld om minstens 100.000 corporatiewoningen voor 2021 te verduurzamen. Of om gebouwgebonden financiering in te passen en particulieren te overtuigen van de noodzaak tot verduurzaming.

