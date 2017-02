Software helpt zorginstellingen bij energie besparen

De inkoopcoöperatie van de zorg Intrakoop heeft een overeenkomst gesloten met energieleverancier Eneco, om zorginstellingen met software energie te laten besparen. Zorgenoten – een samenwerking tussen bouwbedrijf Dura Vermeer en Eneco – realiseert de energiebesparing op de zorglocaties.

Met de software die GRIP heet, wordt het energieverbruik, de luchtkwaliteit en de verlichting continu inzichtelijk en optimaal aangestuurd. De zorginstellingen die lid zijn van Intrakoop, kunnen hiervan gebruikmaken. “We zien dat energiebesparing in de zorg moeilijk van de grond komt”, vertelt Boudewijn Janse de Jonge van Zorgenoten. “Maar er is veel te winnen: 75% van de zorggebouwen in Nederland kent een inefficiënte energievoorziening. Met optimalisaties in techniek gaan we het verbruik terugdringen en daarmee geld besparen, terwijl we ook het comfort van personeel en bewoners verbeteren. In de 300 Nederlandse gebouwen waar de software nu draait zien we een gemiddelde besparing van 10%.”

Data-analyse van energiemeters en klimaatinstallatie

Deze oplossing analyseert de data van allerlei bronnen in een gebouw, zoals energiemeters en klimaatinstallaties. Daarmee kan Zorgenoten samen met de facilitair manager een zorggebouw ‘sturen’ op zaken als energieverbruik, luchtkwaliteit en verlichting. De zorgorganisatie deelt in de gerealiseerde besparing of betaalt een vaste vergoeding per vierkante meter en houdt zelf de volledige besparing. 'Onze leden vragen steeds vaker naar producten en diensten om te besparen op hun energieverbruik”, zegt Frank Kaptein van Intrakoop. “Deze nieuwe overeenkomst biedt aantrekkelijke mogelijkheden om vrij eenvoudig en gegarandeerd energie te besparen. Daarmee maken we de zorg samen weer een stuk duurzamer.” Nu gaat Eneco ook gesprekken voeren met zorginstellingen, die met besparing aan de slag willen gaan. Dit geldt bijvoorbeeld inmiddels voor GGZ-Ingeest.

Laagdrempeliger maken verduurzaming zorgvastgoed

Halverwege 2016 zijn Eneco en Dura Vermeer gestart met Zorgenoten om de verduurzaming van zorgvastgoed laagdrempeliger te maken. De bedrijven bundelen hun expertise op het gebied van onder meer onderhoud, renovatie, energie en IT. Eerder deden ze al samen ervaring op met de grootschalige renovatie en verduurzaming van de Amsterdamse zorgorganisatie Amstelring. Eind 2016 kreeg Zorgenoten, samen met 2 andere consortia, de opdracht om de verzorgings- en verpleeghuizen van Cordaan te verduurzamen.