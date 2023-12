10.000 zonnepanelen voor zorgorganisatie Dichterbij

Zorgorganisatie Dichterbij wilde een duurzame energievoorziening en gaf BAM een opdracht voor de installatie van ongeveer tienduizend zonnepanelen op 155 daken. De verduurzamingsmaatregel is een mijlpaal voor Dichterbij, in het kader de Green Deal voor energieneutrale zorglocaties in 2050. Naast het installeren is er een samenwerking rondom een vijfjarige onderhoudsovereenkomst voor de installaties.

Dichterbij biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking en de mensen om hen heen. Om de impact van de werkzaamheden voor de cliënten van Dichterbij tot een minimum te beperken, werken BAM en Dichterbij nauw samen. De uitvoering is in handen van BAM Energy Systems en BAM Bouw en Techniek - Gebouwservices, die samenwerken vanuit één projectorganisatie.

Slimme datamonitoring

De optimale werking van de installaties is een belangrijk onderdeel van de onderhoudsovereenkomst. Het doel is om door middel van slimme datamonitoring energiebesparing, kostenbesparing en aantoonbare vermindering van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te realiseren.

Duurzame energie

Over de verduurzaming schrijft Dichterbij: ‘Het thema energie staat hoog op de agenda van Dichterbij. Met het terugdringen van ons energieverbruik en het gebruik van duurzame energie werken we aan een duurzame wereld en het verbeteren van de gezondheid van cliënten en medewerkers.’

In de onderhoudsovereenkomst legt BAM de nadruk op de optimale werking van de installaties. Het doel is voor Dichterbij door slimme datamonitoring energiebesparing, kostenbesparing en aantoonbare CO 2 -reductie te realiseren. BAM geeft met deze opdracht uitvoering aan haar strategie ‘Bouwen aan een duurzame toekomst’, met duurzaamheid, digitalisering en industrialisatie als belangrijke speerpunten.

Foto vlnr: Jeroen Kingma (BAM Energy Systems), Cecile Stallenberg (Dichterbij) en Diana Cillessen (BAM Bouw en Techniek - Gebouwservices) ondertekenen de overeenkomst.