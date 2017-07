In de whitepaper ‘Gezond zorgvastgoed binnen handbereik’ (update juli 2017) leest u onder andere best practices van zorginstellingen en woon-zorgcomplexen. Daarnaast komen financierings- en subsidiëringsmogelijkheden aan bod.

De komende jaren neemt de vergrijzing in Nederland enorm toe. Terwijl het aantal Nederlanders tussen de 20 en 65 tot aan 2030 stabiel blijft rond 10 miljoen mensen, neemt het aantal 65+’ers met ruim 1 miljoen mensen toe naar ruim 4 miljoen. En al die mensen blijven het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Dit heeft vooral invloed op de extramurale zorg: woningcorporaties en gemeenten zijn daarom druk bezig om woningen niet alleen toekomstbestending te maken, maar ook levensloopbestendig te maken. “888.000 mensen tussen de 55 en 64 jaar oud wonen in een rijtjeshuis en 290.000 hiervan zijn in corporatiebezit”, vertelde Harmke Bekkema van Platform31 eind 2015 in Duurzaam Gebouwd Magazine. “Als we niets doen, wonen in 2040 maar liefst 400.000 75­plussers in een woning die niet geschikt is. Deze huizen zitten namelijk vol met drempels en er is onvoldoende ruimte om mensen thuis te verzorgen. Dit betekent dat er steeds meer behoefte is aan nul­ op ­de ­meteroplossingen, met een multifunctionele aanbouw aan de bestaande woning.

Lees in de whitepaper ‘Gezond zorgvastgoed binnen handbereik’ meer over de oplossingen die we voorhanden hebben om naar toekomstbestendige zorginstellingen en –woningen te komen.