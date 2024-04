Vernieuwing Universitair Centrum Psychiatrie

De voormalige huisvesting van het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) in Groningen was toe aan vernieuwing. Na een bouwperiode van bijna twee jaar is de nieuwbouw opgeleverd door bouwcombinatie BAM, Trebbe en Equans (BTE). “Bij het ontwerp is rekening gehouden met wat onze patiënten aan kunnen en wat comfortabel voelt.”

Kwalitatief goede zorg

De voormalige huisvesting van het UCP stamde uit de jaren zestig en was toe aan vernieuwing. Met het nieuwe UCP-gebouw kan het UMCG nu en in de toekomst kwalitatieve psychiatrische zorg blijven bieden in een huiselijke, groene en rustgevende omgeving die bijdraagt aan het herstel van de patiënten.

“Voor ons is dit een ongelofelijk belangrijk moment”, zegt Robert Schoevers, Afdelingshoofd UCP. “Het gebouw is het resultaat van de inspanningen van zoveel mensen met als uiteindelijk doel om hier top psychiatrische zorg te geven.” Tijdens de oplevering is de sleutel van het nieuwe UCP-gebouw overhandigd aan Paulina Snijders, Raad van Bestuur UCP en Robert Schoevers. Daarmee is het pand nu officieel van het UMCG.

Healing environment

Paulina over de bouw: “De eerste paal van het project werd geslagen op 26 april 2022 en daarna ging het allemaal best snel. Het mooie aan dit gebouw is dat hier de healing environment centraal staat, het gebouw is echt onderdeel van de behandeling. We hopen ook dat het een fijne omgeving wordt voor de medewerkers van UCP. De hal van het gebouw stimuleert bijvoorbeeld het samenwerken, omdat het belangrijk is voor onze medewerkers om elkaar en ook de patiënten te ontmoeten.”

Duurzame en toekomstbestendige zorg

Het circa 15.500 m2 grote complex is ontworpen door de architectenbureaus Atelier PRO en Vakwerk Architecten en bestaat uit drie gebouwdelen. Het poligebouw telt vijf bouwlagen en biedt plaats aan de poliklinieken, staf en onderzoek. Het middendeel omvat één bouwlaag en huisvest de centrale hal, therapieën en daktuinen. Het kliniekgebouw bestaat uit drie bouwlagen met verschillende klinieken en deeltijdbehandeling. Het nieuwe UCP-gebouw, dat aan de BENG-richtlijnen voldoet, is flexibel. Hierdoor zijn functieveranderingen in de toekomst gemakkelijk inpasbaar.

Met de overhandiging van de sleutel kan het UCP starten met de inrichting. Volgens planning wordt het pand begin juni in gebruik genomen.