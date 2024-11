Banden versterken tijdens Green Buildings Regatta 

Dit belooft een bijzondere editie te worden: de 20e editie van de Green Buildings Regatta! Deze zeilrace is een mooie kans om de banden met klanten of collega’s te versterken. Met de wind in de zeilen, omringt door de natuur, komen de nieuwe duurzame ideeën vanzelf los! Meedoen? Meld je hier aan.

Een unieke, spannende zeilwedstrijd

Meer dan 200 deelnemers strijden om de felbegeerde bokaal: de Green Buildings Regatta biedt jouw onderneming de kans om een unieke ervaring op te doen met je team. Strijd tegen andere bedrijven tijdens een echt zeilevenement en race samen richting de finishlijn. Of jouw team nu de bokaal wint of niet, de banden tussen collega’s en/of klanten zijn aan het eind van de race absoluut versterkt!

Stel je eigen team samen – Iedereen kan meedoen!

Of je nu een eigen zeiljacht hebt of er een wilt huren, iedereen kan meedoen aan de Green Buildings Regatta 2025! Dit is jouw kans om deel te nemen aan een professioneel georganiseerd zeilevenement dat je anders niet snel meemaakt. Geen ervaring of zeiljacht nodig – wij zorgen voor alles om je een briljante dag op het water te bezorgen. Van de organisatie tot alle benodigde faciliteiten, alles is tot in de puntjes geregeld. Jij hoeft alleen maar te genieten van de competitie, het avontuur en de unieke kans om je band met collega’s of klanten te versterken.

Datum & tijd: Vrijdag 5 september 2025 vanaf 8:00 uur

Locatie: Compangieshaven, Enkhuizen

Meer weten? Lees hier alles over de CFP Green Buildings Regatta.

We kijken ernaar uit om je te verwelkomen op deze inspirerende dag vol sportiviteit en netwerkmogelijkheden. Dus save the date en schrijf je in voor de Green Buildings Regatta van CFP.