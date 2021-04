EURO2021 - Green as Building Material

Op 26 en 27 mei 2021 organiseert de Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek in Nederland een 2daags virtual live conference over Ecological Engineering. De universiteit nodigt iedereen die werkzaam is binnen de stedelijke ecologie uit om een paper te presenteren op de conferentie.

De natuur biedt een breed scala aan ecosysteemdiensten. Voorbeelden hiervan zijn verminderen van hittestress in de stad door middel van schaduwwerking, verdamping van water door vegetatie en het vasthouden van water tijdens intense regenbuien (waterretentie). Deze diensten kunnen een belangrijke rol gaan spelen in het ontwerpen van huidige en toekomstige klimaatbestendige steden. Toch zijn er nog genoeg vragen over dit groen als bouwmateriaal.

Het doel van de 'virtual life conference' EURO2021 is om op zowel wetenschappelijk als gebruikersniveau de mogelijkheid en effectiviteit van het toepassen van natuurlijke processen (ecosysteemdiensten) in de gebouwde omgeving te onderzoeken. Daarvoor roept de TU Delft op om kennis en ervaring op gebied van stedelijke ecologische engineering te delen.

Wordt jouw hart geraakt door Stedelijke Ecologische engineering? Wil je de nieuwste wetenschappelijke inzichten over stedelijke klimaatadaptatie ervaren? Benieuwd naar slimme innovaties voor klimaatadaptief stedenbouwkundig ontwerp? Ben je op zoek naar nieuwe ideeën voor jouw eigen project? Registreer dan voor EURO2021.

Ben je zelf actief op gebied van Ecological Engineering en wil je een paper presenteren tijdens de 2daagse virtual live conference? Stuur je abstract dan voor 1 mei naar m.ottele@tudelft.nl.

Meer informatie over de conferentie op 26 en 27 mei vind je op de website van EURO2021.