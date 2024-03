Opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving

Doel van de opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor praktische oplossingen voor de verduurzaming en energietransitie in de gebouwde omgeving. In zes modules komen alle relevante onderwerpen aan bod, van procesaanpak tot techniek. We leren in een multidisciplinair samengestelde groep vooral van elkaar, onder leiding van een ervaren adviseur die dagelijks in de praktijk bezig is op het onderwerp.

In de opleiding vind je niet alleen verdieping op je eigen vakgebied, maar maak je juist ook kennis met andere disciplines. Welke taal spreken zij en voor welk stukje van de systeempuzzel heb je ze nodig? In zes modules word je een professionele gesprekspartner voor alle stakeholders die betrokken zijn bij de energietransitie. We stimuleren ook onderling contact na de laatste module, zodat je onderdeel uit gaat maken van een multidisciplinair kennisnetwerk.

Kom in zes modules meer te weten over de aanpak van de verduurzaming en energietransitie zodat je lessen uit de praktijk direct kunt toepassen in jouw bijdrage aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Niet langer uitsluitend vanuit je eigen vakkennis, maar met inzicht in de randvoorwaarden, faal- en succesfactoren van al je samenwerkingspartners.

MODULE 1: INTRODUCTIE ‘ENERGIETRANSITIE: BELANG, BELEID EN TECHNIEK'

Docent: Harm Valk - Nieman RI

Datum: 4 november 2024 van 9.00 - 12.30 uur

In de eerste module maak je kennis met nieuwe en relevante ontwikkelingen in de energietransitie, het overheidsbeleid en de verschillende oplossingen voor energievoorzieningen. Meer nog, je krijgt inzicht in de impulsen van de EU en verdiept je in de Standaard voor woningisolatie. Kortom, samen met docent Harm Valk maak je in vogelvlucht kennis met de leerstof.

MODULE 2: WIJKGERICHTE AANPAK

Docente: Marlien Sneller – Squarewise

Datum: 4 november 2024 13.30 – 17.00 uur

In Module 2 vertelt Marlien Sneller van Squarewise je wat warmteplannen zijn en hoe je deze vormgeeft samen met alle stakeholders in en om een wijk of gebied. Aan de hand van een procestool, het Wijkkompas, legt Marlien o.a. uit hoe je werkt aan draagvlak in de wijk of buurt waar je aan de slag gaat. Je kunt deze nieuwe informatie dus meteen omzetten in de praktijk.

MODULE 3: HET ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

Docent: Niels Rood – Squarewise

Datum: 11 november van 9.00 – 12.30 uur

Ook Module 3 wordt aangeboden door Squarewise. Niels Rood schetst het toekomstige energiesysteem in de gebouwde omgeving en schetst de dilemma’s waarmee we worden geconfronteerd. Aardgas is perfect regelbaar, maar duurzame stroom is deels afhankelijk van het weer en vraag en aanbod moeten steeds in evenwicht zijn. Hoe realiseren we dat en wat zijn de perspectieven van de verschillende stakeholders?

MODULE 4: ENERGIEPRESTATIE EN (BOUW-)TECHNISCHE ASPECTEN IN DE PRAKTIJK

Docent: Martin Dunnink - Nieman RI

Datum: 11 november 2024 van 13.30 – 17.00 uur

Docent Martin Dunnink leert je wat de principes zijn achter het Energielabel en de BENG-/TO juli -eisen. Hij legt uit welke maatregelen nodig zijn voor het reduceren van de CO 2 -uitstoot en wat de consequenties van die maatregelen zijn voor verschillende gebouwtypen. Aan de hand van verschillende cases wordt inzichtelijk gemaakt wat dit betekent voor de techniek achter de voordeur, de gevolgen en voor-/nadelen voor de bewoners, de technische aandachtspunten, enzovoort, Je kijkt naar cases die gelijkwaardig zijn aan je eigen werkveld. Dat maakt deze training extra relevant.

MODULE 5: WEERSTAND EN GEDRAGSVERANDERING IN DE ENERGIETRANSITIE

Docent: Marlien Sneller – Squarewise

Datum: 18 november 2024 van 9.00 - 12.30 uur

Om de doelen van de energietransitie te behalen, is het van groot belang dat iedereen mee doet. De verschillen tussen mensen en partijen zijn groot, evenals hun invloedssfeer. . Dit vraagt om kennis van gedragsverandering, en om het kunnen bieden van maatwerk. Wat kan je kan doen als mensen wel willen, maar niet kunnen omdat ze geen financiële mogelijkheden hebben; en wat doe je als mensen wel kunnen, maar niet willen?

Samen met Marlien ga je op basis van praktijkervaring op oek naar hoe kennis van gedrags(verandering) kan helpen bij je werk in de energietransitie. Daarbij gaan we ook in op weerstand die naar voren komt en manieren om daar op te reageren.

MODULE 6: TOEPASSING IN EEN PRAKTIJKCASE

Datum: 18 november 2024 van 13.30 – 17.00 uur

Op een interactieve manier zoek je samen met je medecursisten naar oplossingen voor een praktijkcase. Zo ben je zelf helemaal klaar om energietransities op een goede manier door te voeren in je eigen beroepspraktijk.

Wat vinden oud deelnemers van de opleiding?

"Voor de training was ik onbewust onbekwaam en dat gaf mij onrust. Door de training heb ik een goed overzicht gekregen van alles wat belangrijk is in de gebouwde omgeving, maar ook wat niet belangrijk is of slechts een detail. Het geeft mij zelfvertrouwen in mijn werk als adviseur dat ik nu ook weet wat ik niet hoeft te weten en dat dat niet erg is. Ik ben nu bewust onbekwaam." (Jochem Boeke)

"Door de vele praktijkvoorbeelden krijgt men een helder inzicht in de (on)mogelijkheden en uitdagingen waar we mee aan de slag moeten!" (Martijn Aalders)

"Kwalitatief hoogwaardige training waarbij de verschillende modules een goede inkijk geven in de (markt) ontwikkelingen maar ook de praktische uitdagingen van alle betrokken partijen." (Manuel Schoonveld)

"De BEGO opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in de energietransitie. Ik heb veel geleerd over optimale isolatie en over de inzet van warmtebronnen. Een complexe en uitdagende materie!" (Richie Goossens)

