<span>11 september congres WeGrow: ‘Min en min is plus’</span>

11 september congres WeGrow: ‘Min en min is plus’

Boeren en bouwers die samen een economische hervorming organiseren. Jan Willem van de Groep (foto) spreekt hierover tijdens het congres ‘Min en min is plus’ dat WeGrow op 11 september organiseert. Het evenement vindt plaats bij Boerderij De Boerinn in Kamerik.

De titel van het congres is niet toevallig afgeleid van de column die Onno Dwars schreef bij de oprichting van WeGrow. Dwars pleit voor een economische hervorming waarbij boeren en bouwers een unieke samenwerking aangaan. Het doel is om CO2-positieve bedrijvigheid te creëren en de biodiversiteit te herstellen, terwijl alle betrokken partijen een duurzaam inkomen behouden.

"Door boeren en bouwers samen te laten werken, kunnen we een positieve impact hebben op het milieu, de economie en de samenleving als geheel. We kijken ernaar uit om tijdens het congres nieuwe inzichten op te doen en gezamenlijk stappen te zetten richting een duurzamere toekomst." - Wietse Walinga, directeur WeGrow en Duurzaam Gebouwd





Economische hervorming

Met het oog op de kansen die deze economische hervorming biedt, heeft WeGrow besloten om dit congres te organiseren. Vertegenwoordigers uit de agrarische sector en de bouw komen samen om elkaar te stimuleren, te informeren en vooral om gezamenlijk verder te komen.

Sprekers

Inspirerende sprekers zoals Onno Dwars, Jan Willem van de Groep, André Hoogendijk en Hans van den Heuvel delen hun kennis en inzichten. Naast boeiende presentaties is er volop gelegenheid voor deelnemers om elkaar te ontmoeten en kennis te delen tijdens de netwerkmomenten.

Esther de Snoo van Nieuwe Oogst en Marvin van Kempen namens WeGrow zijn de dagvoorzitters.

Partners

Het congres wordt georganiseerd door WeGrow in samenwerking met haar initiatiefnemers en partners: Ballast Nedam, BO Akkerbouw, Boeren voor Biobased Bouwen, Building Balance, LTO Bedrijven, Merosch, Nieuwe Oogst en de Rabobank.

Over WeGrow

WeGrow is het platform dat de agro-bouw en biobased bouwen samen brengt door kennisdeling en verbinding tussen beide doelgroepen. WeGrow biedt in samenwerking met haar partners een uitgebreid jaarprogramma voor de community van bouwers en boeren. Het programma bestaat onder andere uit bedrijfsbezoeken, podcasts, congressen, netwerkbijeenkomsten en dagelijkse content via de website en social media.

Over het congres en registratie, lees op de website van WeGrow: https://www.we-grow.nl

Voor meer informatie graag contact opnemen met Wietse Walinga: wietse@duurzaamgebouwd.nl