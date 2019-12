Voortaan slim laden in de Johan Cruijff ArenA

De Johan Cruijff ArenA is niet alleen thuishaven van het hogeschoolvoetbal van Ajax, maar loopt nog meer voorop met slimme energie- en laadsystemen.

Afgelopen maandag introduceerde de Johan Cruijff ArenA onder grote belangstelling een uniek systeem waarin slim opladen en vehicle-to-grid-technologie gecombineerd worden met de al in 2018 geïnstalleerde 3MW batterij in de ArenA. In dit door de Europese Unie gesubsidieerde systeem worden elektrische voertuigen gebruikt als energiebron voor het stadion.

Sinds de aanleg van de 3MW batterij, bestaande uit 148 batterijen uit de Nissan Leaf (refurbished en nieuw), kan de ArenA zelf 3 megawatt aan elektriciteit opslaan. Deze energie is afkomstig van de 4200 zonnepanelen op het dak van het stadion. De batterijen zijn goed voor een uur groene noodstroom, mocht de reguliere stroomvoorziening uitvallen. Daarmee voldoet de ArenA aan de eisen van de UEFA en kan op termijn afscheid worden genomen van de twee dieselgeneratoren.

Stabieler

Als de PV-panelen op de ArenA meer elektriciteit produceren dan het stadion nodig heeft, maakt TenneT dankbaar gebruik van de overcapaciteit. De 3MW batterij zorgt zo voor een back-up, wanneer er pieken in de vraag optreden en helpt mee aan een stabieler algemeen elektriciteitsnet.

Het initiatief werd gestart door v.l.n.r. Thomas Raffeiner (CEO The Mobility House), Henk van Raan (CIO Johan Cruijff ArenA), Laurens Ivens (wethouder gemeente Amsterdam) en Erik de Ruiter (directeur BAM Bouw en Techniek).

Het nieuwe initiatief – het slimme laadplein - gaat van start met veertien reguliere laadpunten. De innovatie zit hem dit keer vooral in een extra bi-directionele laadpaal. Dit Smart Charging/V2G-systeem kan ook elektriciteit vanuit de auto aan het stadion leveren in plaats van alleen de autobatterij opladen. Het doel van deze proef is om te ontdekken in hoeverre elektrische auto’s een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de balans van het elektriciteitsnet. “Ook andere usecases zullen in dit living lab onderzocht worden”, aldus Bramske van Beijma (BAM). “Op dit moment kunnen echter nog weinig auto’s op deze manier ontladen.”

Voldoende stroom voor terugreis

Het is te allen tijde aan de eigenaar van de auto om toestemming te geven, zodat het voertuig kan dienen als extra opslag en back-up voor het stadion. Dankzij Smart Charging-software kan de juiste hoeveelheid benodigde stroom van de auto naar het stadion worden overgebracht. Het systeem zorgt er ook voor dat de autobezitter na de wedstrijd met voldoende stroom in de auto thuis kan komen.

Op deze manier kunnen de kosten van de stroomvoorziening voor de ArenA worden verlaagd en wordt het elektriciteitsnet stabieler. Om een en ander te bewerkstelligen is de geavanceerde, slimme en bi-directionele laadtechnologie van The Mobility House in het netwerk van de ArenA geïntegreerd.

Piekmomenten afvlakken

Het is de bedoeling dat er in de toekomst een compleet netwerk van bi-directionele laadstations gaat komen in de parkeergarage onder het stadion, die plaats biedt aan circa 2.000 auto’s. “Het is de bedoeling dat je in de toekomst piekmomenten kunt afvlakken met dit soort mobiele en ook stationaire batterijen”, aldus Van Beijma. Dit alles past goed bij toekomstige mobiliteitsplannen, zoals mobiliteitshubs in Amsterdam.