Oxycom nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Oxycom is partner geworden van Duurzaam Gebouwd. Uit een interview met directeur Hans Reinders wordt duidelijk hoe de organisatie inzet op duurzaamheid.

Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf?

De core business van Oxycom bestond tot 2016 uit het leveren van hoogefficiënte directe verdamping “Oxyvap-units” en de indirecte “Oxycell-warmtewisselaar” aan de OEM-markt (producenten van airconditioning systemen).

Vanaf 2016 worden complete luchtbehandelingssystemen geleverd aan een wereldwijd netwerk van distributeurs.

Op welke manier(en) zet uw organisatie in op duurzaamheid?

Duurzaamheid is een prachtige uitdaging voor ons, de drijfveer om door te zetten ondanks de moeilijke momenten die bij de ontwikkeling van deze baanbrekende technologie ontstonden. Jaar in jaar uit werden miljoenen in deze duurzame technologie geïnvesteerd. Dat was financieel zwaar en ook emotioneel kregen we het voor de kiezen. Naast het aandeelhoudersbelang in het verspreiden van de technologie over de wereld, is het wereldwijd beschikbaar maken van deze nieuwe technologie altijd een onderdeel van ons DNA geweest. We willen graag een duurzame impact op de toekomst van de wereld hebben.

We vinden dat het in eigendom houden van deze innovatie afbreuk zou doen aan de duurzame intenties die we al vanaf het begin koesterden.

Naar welke duurzame producten en/of diensten die u levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

CO 2 -besparing is de meeste eerlijke manier om een duurzame technologie af te wegen. Met de innovatieve Oxycom’s technologie is 80 – 90 % energiebesparing geen utopie. Maximaal ventileren en gelijktijdig energie besparen is absoluut uniek in de wereld. Tot heden stond ventileren gelijk aan meer energieverbruik; de Oxycell-unit van Oxycom is gebaat bij ventilatie, vooral in de zomermaanden. Dan kan de Oxycell-warmtewisselaar, naast ventileren, ook voor koeling zorgen zonder dat extra energie wordt verbruikt. Dit is een groot voordeel, vooral voor de nieuwe, goed geïsoleerde woningen die doorgaans van binnenuit opwarmen.

De bestaande warmtewisselaars warmen dan de woning op, Oxycom’s Oxycell-warmtewisselaar koelt kosteloos en zorgt voor een aangenaam en gezond binnenklimaat in de zomer. Dit is een complete oplossing en efficiënter dan alle bestaande warmtewisselaars.

Hans Reinders beantwoordde de vragen van het kennismakingsinterview

Welk door u uitgevoerd project of welke door u geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

Het koelen van een van de grootste “Prebake” bakkerijen in Duitsland: Sinnack Backspezialitäten GmbH & Co. KG in Bocholt. Hier hebben we in 2016 circa 30 grote IntrCooll Plus-units geplaats voor het koelen van de verpakkingsafdeling. Sinnack koos voor de indirecte verdampingstechnologie van Oxycom. Opgedane ervaringen met directe verdampingskoeling waren negatief, “het werd zo vochtig” aldus de heer Peter Roeskenbleck, Technisch Directeur van Sinnack. “Met de IntrCooll -units van Oxycom hebben we de temperaturen in de productiehallen en op de verpakkingsafdelingen sterk kunnen verlagen”. Sinnack gaat in 2018 extra IntrCooll-units installeren om de conventionele koelsystemen te vervangen.

Wat is de reden dat uw bedrijf partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

We leveren heel veel aan landen zoals Polen, Oekraïne en Saudi-Arabië. Daar hebben we complete “Shopping Malls” van onze IntrCooll-units kunnen voorzien. Building Holland is een mooie gelegenheid om met decision makers, trendsetters, overheden en andere partijen op de Nederlandse markt in contact te komen.

Distributie in Nederland gebeurt in samenwerking met Rensa, de grootse toeleverancier voor de installatiebranche in Nederland. Het eerste succesvolle project is geleverd aan BMI-Thegon BV in Baak. Met de installatie van 5 IntrCooll Plus-units zorgen we voor verse schone lucht en voor een comfortabel en aangenaam binnenklimaat waar het voorheen een stoffige en ongezonde omgeving was.

Door de hoge warmtelast in de productieruimte liepen de temperaturen op tot wel 38 C. Dat leed tot productieverlies en behoorlijke onnauwkeurigheden van de geproduceerde draaidelen. De IntrCooll-units zorgen nu voor een meer constant temperatuur over het hele jaar.

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

Een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling is het gevolg van het succes dat Oxycom in Nederland en over de grenzen gaat realiseren. Met 80% energiebesparing en maximaal ventileren worden ook de werkomstandigheden sterk verbeterd, niet alleen op kantoor of school, maar ook in grote productiehallen. Met de IntrCooll-unit realiseren we een gezonde, schone en comfortabele werkomgeving op een duurzame manier: “Minder ziekteverzuim en meer performance”.