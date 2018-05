Bouwhub moet bouwlogistiek in Amsterdam duurzamer maken

Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Waternet en TNO zijn een samenwerkingsproject rond bouwlogistiek in Amsterdam gestart. In het project, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, faciliteren de consortiumpartners een multimodale bouwhub in de Amsterdamse haven.

Het aantal bouwprojecten in de regio Amsterdam groeit en daarom is er behoefte om materiaal op een snelle en slimme manier op de bouwlocaties te krijgen. Met een multimodale bouwhub wordt vanuit één punt dat aan het water ligt zoveel mogelijk bouwverkeer van de weg naar het water verplaatst. Lading wordt gebundeld en vervoerd naar de bouwplaats. Dit leidt tot minder vervoersbewegingen en daarmee minder congestie in de stad en draagt daarmee bij aan een betere luchtkwaliteit in de stad.

Grote interesse bij bouwbedrijven

Op 19 april heeft een eerste informatiesessie voor bedrijven plaatsgevonden bij Prodock in Amsterdam. Daar waren tientallen bedrijven aanwezig om mee te denken over de kansen en mogelijkheden van het toepassen van een multimodale bouwhub en het verplaatsen van zwaar transport van bouwmaterialen over de weg naar water. Twee belangrijke uitkomsten van deze sessie zijn: bedrijven tonen grote interesse in meedoen met een concrete pilot nog dit jaar en willen actief meedenken in verbeteringen en oplossingen voor de toekomst.

Emissieloze stad

Logistiek in de stad gaat vaak gepaard met negatieve effecten, zoals vervuiling en overlast. Logistiek is essentieel en maakt leven in de stad mogelijk. Daarom moet er gewerkt worden aan het efficiënter en duurzamer maken van het logistieke systeem. In 2030 moeten de stadscentra vrij zijn van schadelijke emissies zoals fijnstof en CO 2 , is de ambitie van de Europese Commissie. In Nederland richt de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek zich op emissieloze stedelijke logistiek in 2025. Dat vergt veel ingrepen op allerlei gebied. Daarbij gaat het niet alleen om studies naar nieuwe technologieën, maar ook veel testen in de praktijk. Daaruit moet blijken dat de beoogde oplossing zowel technisch werkt als voor de betrokken ondernemers economisch en operationeel haalbaar is.

Opschaling

Het doel is dat bouwgerelateerde bedrijven uit regio Amsterdam deze bouwhub gaan exploiteren en van de hub gebruik maken bij het optimaliseren van de bouwstromen richting de bouwprojecten in de binnenstad van Amsterdam. Het project start in april dit jaar en in november 2018 vindt een eerste evaluatie plaats. Bij positieve resultaten wordt een vervolg gegeven en vindt opschaling plaats voor meerdere bouwprojecten in de binnenstad van Amsterdam.