Sturen op positieve footprint met gevalideerd rekeninstrument

De Nationale Milieudatabase (NMD) valideerde Madaster, het platform voor het registreren en documenteren van materialen binnen de gebouwde omgeving, als gecertificeerd rekeninstrument voor MPG-berekeningen. Madaster zorgt voor een officieel erkend hulpmiddel dat realtime inzicht biedt in de milieuprestatie van een gebouw op materiaalniveau.

Jeroen Broersma, Managing Director Madaster Netherlands, vertelt over het belang van deze ontwikkeling: “De validatie als gecertificeerd rekeninstrument markeert een belangrijke stap in onze missie om de sector te ondersteunen bij het realiseren van duurzame en circulaire gebouwen en infra-objecten.”

Inzicht in materiaalprestaties

Registratie van vastgoed- en infra-objecten in Madaster opent nieuwe deuren voor professionals in de bouw- en vastgoedsector. Zij krijgen dankzij betrouwbare MPG-berekeningen inzicht in de milieuprestaties op materiaalniveau van een object. Daarbij maakt de brede beschikbaarheid van databases in Madaster, zoals de NMD-database en die van EPEA, het mogelijk om heel gericht te sturen op een positieve footprint.

De MPG is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht en geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen.

Madaster

Madaster is een platform waarin de toegepaste materialen en producten van gebouwen en infrastructuur geregistreerd worden. Het biedt eigenaren, architecten, ontwikkelaars en andere stakeholders inzicht in de materiële, circulaire en financiële waarde van geregistreerde objecten. Dit maakt hergebruik eenvoudiger en stimuleert slim ontwerpen zodat afval, koolstofemissies en uitputting van grondstoffen effectief worden verminderd.