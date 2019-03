Lizette van Zuilen BREEAM Assessor of the Year 2019

De Britse BRE reikte tijdens het jaarlijkse BREEAM Awards Gala 2019 prijzen uit in diverse categorieën. Niet alleen gebouwen krijgen een prijs. Ook BREEAM Assessors konden een award in de wacht slepen.

Dit jaar is de prijs door een BREEAM Assessor van een Duurzaam Gebouwd-partner gewonnen. Lizette van Zuilen van C2N won de titel ‘BREEAM Assessor of the Year 2019’. Ze nam de prijs op 4 maart in ontvangst tijdens een feestelijk evenement in het Hilton Bankside in Londen.

Tot de projecten die Lizette als BREEAM Assessor heeft beoordeeld behoren onder andere Newlogic III (The Tube) van ontwikkelaar Dokvast en het Bol.com fulfilment center. Newlogic III is door BRE daarnaast genomineerd voor een award in de categorie Commercial Projects - Design.

