Advertorial - Masteropleiding Master City Developer 

Op donderdag 5 september 2019 start de eerste module van de Masteropleiding Master City Developer (MCD).

De MCD opleiding is uniek. Het is de enige academische opleiding voor professionals die op strategisch niveau met stedelijke (ontwikkel)vraagstukken bezig zijn.

De opleiding is een tweejarige parttime MSc. Ook losse modules zijn te volgen en instromen is op ieder moment mogelijk.

De opleiding is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft en de Gemeente Rotterdam.



Aanmelden is mogelijk via het programmabureau (via 010-4082567 of info@mastercitydeveloper.nl).www.mastercitydeveloper.nl