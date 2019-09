'Ons vastgoed is steeds groener geworden'

Met het woningfonds en het winkelfonds behaalde vastgoedbelegger Altera de eerste plek in de jaarlijkse Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) in de categorie niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen in Nederland. De GRESB onderzoekt wereldwijd de Environmental, Social & Governance-factoren van vastgoedfondsen.



Foto: Woningproject De Bellamy in Amsterdam

Zowel het woning-, winkel- en bedrijfsruimtefonds werden benoemd tot Green Star binnen de benchmark. “De essentie van onze strategie is continu werken aan een goede balans tussen rendement enerzijds en duurzaamheid & ESG anderzijds”, vertelt CEO Jaap van der Bijl van Altera. “Die keuze én de manier waarop wij dat doen, namelijk geïntegreerd in onze bedrijfsvoering, heeft ertoe geleid dat we ons de meest duurzame woning- en winkelbelegger van Nederland mogen noemen.”

Verduurzamingsinitiatieven

Er lopen vanuit de vastgoedbelegger diverse verduurzamingsinitiatieven, van reductie van energieverbruik, milieumanagement tot verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. “Ons vastgoed is de afgelopen jaren steeds groener geworden”, vertelt Research Manager ESG Rudy Verstappen van Altera. We hebben scherp in kaart gebracht wat de belangrijkste indicatoren zijn binnen ons ESG-beleid.”

Scores voor woning- en winkelfonds

Bekijk in onderstaande afbeelding de scores voor het woning- en het winkelfonds.

Bijzondere nieuwbouwprojecten

Jaarlijks stelt Altera een programma van eisen op voor nieuwbouwprojecten, waarbij de norm hoger ligt dan wet- en regelgeving. Alle projecten dragen in dat opzicht aan op duurzaamheidsvlak, maar wij lichten er twee uit. Allereerst woongebouw de Keizer in Amstelveen, een voormalig kantoorgebouw dat werd getransformeer dnaar een woontoren met 103 appartementen. Het pand heeft een energielabel A en er zijn zonnepanelen geïnstalleerd voor duurzame energeopwekking. Daarnaast is het sloopmateriaal uit het oude gebouw ingezet om beton van te maken. Dit is vervolgens ingezet in het nieuwe gebouw.

Het tweede voorbeeld is winkelcentrum Het Rond in Houten. Puien, daken en vloeren zijn vervangen in deze renovatie, waarbij duurzame materialen als hout zijn toegepast. Daarnaatst zijn er groene muren en led-verlichting. Installaties zijn vernieuwd en het openbaar gebied is in samenwerking met de gemeente aangepakt.