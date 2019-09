'Wetenschap gaat ontwikkelaars de weg wijzen naar gezonde woningen'

Dat stelt winnaar van de ABN Amro Duurzame 50 Onno Dwars. Als directeur bij Ballast Nedam Development maakt hij zich sterk voor gebouwen die een toegevoegde waarde kunnen leveren en de woonconsument zelfs een langer leven beloven.

U claimt dat Ballast Nedam Development gebouwen gaat opleveren waardoor mensen 5 jaar langer leven?

“Ja, om dat waar te kunnen maken werken we samen met universiteiten. Stel je eens voor dat wij huizen kunnen maken met een binnenklimaat dat zo gezond is dat de bewoner langer leeft. Dat zou toch een geweldige winst zijn? Maar langer leven doe je ook door meer te bewegen. Daarom ontwerpen we een andere wijkindeling met de auto niet meer op een parkeerplek voor de deur maar net even verder weg. Een opzet waardoor mensen wellicht ook eerder de fiets pakken of het openbaar vervoer nemen. Meer bewegen is minder kans op overgewicht. Denk je eens in hoe de wereld eruit zou zien als we dat doen. Wij zijn er druk mee en vooral om de bewijslast te creëren, zoals met het project Cartesiusdriehoek waar we met verschillende universiteiten samenwerken om te kijken hoe we het kunnen laten gebeuren en het meetbaar maken.”

Die koppeling met de wetenschap, hoe ziet u dat?

“Er is in Nederland heel veel onderzoek gedaan, maar de vertaalslag naar praktisch toepassen van die informatie wordt bijna niet gemaakt. Een mooi voorbeeld is het systeem dat Brink Climate Systems ontwikkelde om fijnstof af te vangen. Dat systeem bestond al lang maar de commerciële vertaling was er niet in de woningbouw, dat hebben wij nu samen met hen gedaan. Met als resultaat een product dat consumenten willen in hun woning. Die aanpak hanteren we ook in de samenwerking met universiteiten. Wij vragen wat er is aan onderzoeken en knowhow zodat wij dat praktisch kunnen toepassen. Heel vaak komt daar uit dat er vervolgonderzoek start op basis van onze ervaringen. Dat stimuleren we omdat we zo kunnen bewijzen dat het echt beter kan. Ik wil niet gezien worden als sector die steeds in de verdediging wordt gedrongen in die zin dat we onze negatieve impact minimaliseren. Mijn droom is oprecht dat we gezien worden als een sector die bijdraagt aan een langer leven. Dat vraagt dat we circulair en energieneutraal bouwen. Dat we biodiversiteit versterken, omdat dat bijdraagt aan ons welzijn. Dat moet een automatisme zijn bij alles wat we ontwikkelen. Op het moment dat we daarvoor de bewijslast hebben, zal dat de maatschappij veranderen. Zo kunnen wij bijdragen aan de grote verandering, dat is waar we hier in geloven.”

Als vastgoedontwikkelaars kunnen we veel meer verantwoordelijkheid nemen

Als het gaat om de bewoners, denkt u iemands levensstijl te kunnen veranderen vanuit het ontwerp voor een woonwijk?

“Hoe de leefomgeving is ingericht, is echt van invloed op iemands gedrag. Dat is die vandaag de dag al. We kunnen dus invloed hebben, door bijvoorbeeld schone lucht te bieden in de woningen. Ik noemde al de aanvulling op het balansventilatiesysteem die we samen met Brink Climate Systems toepassen waardoor fijnstof de woning niet binnenkomt. Door daarnaast luchtbevochtiging te reguleren, kunnen we reumatische klachten voorkomen dan wel verkleinen. Daarom vind ik dat we veel meer verantwoordelijkheid kunnen nemen als ontwikkelaars van vastgoed. Bij Ballast Nedam Development nemen we die zeker. Neem sociale cohesie, een van de belangrijkste factoren voor menselijk welzijn en gezond oud worden. In Maastricht doen we een project waarbij dit centraal staat. De ondertunneling van de A2 verbindt de verschillende wijken weer met elkaar, maar ook op kleinere schaal passen we deze verbinding toe. Zo hebben we samen met West8 en Humble Architecten de hofjes zo gemaakt dat er niet meer dan 20 woningen zijn en de mensen die daar in wonen op elkaar zijn aangewezen. Dit alles volgens het oude gezegde ‘beter een goede buur, dan een verre vriend’. Zoals we nu acteren met de bouw kunnen we als sector echt de sprong maken naar 5 jaar langer leven voor de mensen. Ik neem daarvoor altijd het rioolstelsel als voorbeeld. Dat ontstond in de 19e eeuw en daardoor nam de levensverwachting van mensen met 10 jaar toe. Ik vind dus dat wij als sector de verantwoordelijkheid moeten nemen om mensen een betere levensverwachting te geven.”

Rectificatie: In het Duurzaam Gebouwd Magazine #44 lees je het volledige interview met Onno Dwars, waar per abuis een verkeerde leeftijd in het profiel van Onno Dwars is opgenomen. De correcte leeftijd van Onno Dwars is 39. Binnenkort lees je de digitale versie van het magazine op deze pagina.

Tekst: Tom de Hoog, Beeld: Robert Tjalondo