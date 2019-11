Gedeputeerde Tjisse Stelpstra keynote op Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Met gepaste trots mogen we je aankondigen dat gedeputeerde Tjisse Stelpstra van provincie Drenthe een keynote verzorgt tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2020, op 6 februari in de Bonte Wever te Assen. In dit artikel lees je meer over keynotespreker Stelpstra.

Na zijn doctoraal Rechtsgeleerdheid (staatsrecht) ging hij bij de gemeente Langedijk werken als jurist en later als hoofd juridische en bestuurlijke zaken. In die tijd (1991-1995) was hij vanuit het GPV ook statenlid in Noord-Holland. Zijn ambtelijke loopbaan heeft hij later bij de provincie Noord-Holland vervolgd als hoofd juridische zaken en hoofd bestuurlijke organisatie en strategie. In die tijd werkte hij mee aan publicaties rondom juridisering in het openbaar bestuur en dualisme bij provincies.

In 2000 ging hij als gemeentesecretaris aan de slag bij de gemeente Midden-Drenthe. In 2013 maakte hij de overstap naar het onderwijs en werd hij Voorzitter van het college van bestuur van de Gereformeerde Scholengroep in Groningen.

Naast zijn dagelijkse werk heeft Tjisse Stelpstra vele bestuurlijke functies vervuld binnen het toenmalige GPV (hoofdbestuur en voorzitter politiek vormingsinstituut) en in het onderwijs. Vanaf 2007 was hij actief in de Drentse politiek als commissielid en vanaf 2011 als fractievoorzitter van de ChristenUnie in provinciale staten.

“Klimaat en energie is een enorm dynamisch onderwerp. Vier jaar geleden was ik helemaal nieuw in dit werkveld, maar ik ben ontzettend blij dat ik het nog een periode mag doen. De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor ons als mensen. Dat raakt me diep en ik wil helpen daar iets tegen te doen. Maar ook de transitie naar nieuwe energie moet met gezond verstand en acceptatie gerealiseerd worden. Iedereen moet mee kunnen komen. Daarover gaan we dus veel in gesprek met onze inwoners. Wat is, met het doel voor ogen, voor u belangrijk en hoe kunt u ook zelf meedoen in energieprojecten? Daar ga ik mij voor inzetten.”

Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Het Duurzaam Gebouwd Congres mag niet ontbreken in je agenda. Tijdens het plenaire programma inspireren we je met topsprekers uit de sector en reiken we de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 uit. Deze prijzen gaan naar het meest duurzame bouwproject en de meest duurzame opdrachtgever. In de middag ga je zelf aan de slag: er staan 36 workshops op het programma in 9 zalen, elk met het doel om je in de praktijk verder te helpen. Op 6 februari 2020 laat de bouw- en vastgoedsector zijn spierballen zien in De Bonte Wever te Assen en maken we gezamenlijk een vliegende start met Missie Duurzaam Drenthe.