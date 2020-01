5 redenen waarom je het Duurzaam Gebouwd Congres niet mag missen

Kom op 6 februari naar het Duurzaam Gebouwd Congres in de Bonte Wever te Assen. Wij geven jou 5 goede redenen waarom jij dit provinciale congres niet kunt missen!

1. Ontmoet én netwerk met 500 professionals uit de bouw- en vastgoedsector

2. Actuele informatie en innovatieconcepten van koplopers uit de bouw en vastgoedsector

3. Ruim 40 inspirerende sprekers, zoals Arash Aazami, visionair Energietransitie en gedeputeerde Tjisse Stelpstra provincie Drenthe.

4. 36 interessante workshops met praktische informatie zodat jouw kennis direct wordt verrijkt

5. Compact kennisplein met 35 sponsoren waarbij je kennis uit de markt kunt ophalen

Op DuurzaamGebouwdCongres.nl stellen we de Drentse opgave uitgebreid aan je voor en vind je meer informatie over het programma. Naast de plenaire presentaties, de workshops en de netwerkmomenten worden de Duurzaam Bouwen Awards uitgereikt. Met gepaste trots kunnen we je melden dat er inmiddels meer dan 20 inschrijvingen zijn voor de awards. Op de website van de Duurzaam Bouwen Awards lees je meer informatie over het initiatief.