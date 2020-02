Matchmaking: ROI NOW! Duurzame, rendabele concepten voor woning- en utiliteitsbouw

Duurzaamheid gaat pas echt een vlucht nemen als er een overtuigende businesscase aan vast zit. Tijdens dit event op 24 maart tijdens Building Holland 2020 krijg je in rap tempo 8 renderende businesscases voorgeschoteld, gericht op de verduurzaming van bestaande bouw of nieuwbouw.

Ontdek tijdens Matchmaking: ROI NOW! hoe je daarin kunt investeren en tegelijkertijd geld kunt verdienen of besparen. De 8 pitches worden beoordeeld door een jury van eigenaren, beleggers en ontwikkelaars. De beste twee pitches krijgen extra spreektijd. Luister mee en maak een match! ROI NOW is een samenwerking tussen Duurzaam Gebouwd en Sociëteit Vastgoed Nederland.

Op deze pagina vind je de praktische informatie en de inschrijfmogelijkheid. Inschrijven voor het side event is kosteloos. Indien jij je aanmeldt voor dit side event heb je direct gratis toegang tot Building Holland. Een week voorafgaand aan het event krijg je een badge via Building Holland.