Building Holland 2020: Slimme gebouwen en bouwsoftware

Deze week brengen we je op de hoogte van drie onderwerpen die we belichten tijdens Building Holland 2020. We zetten topexperts op het podium uit verschillende hoeken, die op de volgende thema’s ingaan: smart buildings, digitalisering en slimme bouwsoftware en 100% circulariteit.

Slimme gebouwen die zelf het binnenklimaat optimaliseren, wie wil dat nou niet? Laat het aan innovator Marjet Rutten over om je enthousiast te maken met haar presentatie ‘Slimme gebouwen vragen slimme processen’. Ook Bram Adema staat op het podium met ‘Fit For Free – Gratis naar gezonde, circulaire en CO 2 -vrije gebouwen’.

Marjet Rutten vertelt je over 'Slimme gebouwen vragen slimme processen'

Slimme bouwsoftware

Om ervoor te zorgen dat je gewapend met slimme bouwsoftware naar huis gaat, presenteren Leo Labega en Gerard de Mol van Avans+ over ‘Building the future together: kennisdeling binnen installatietechniek’. Ook presenteert Amir Bhagwandin van Autodesk over de kansen van digitalisering en de software die dit vooruit helpt.

Elphi Nelissen vertelt je over de stand van zaken bij de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

Nederland wordt 100% circulair

Ook in het kaders van circulariteit zorgen we ervoor dat er ruime kennisdeling plaatsvindt. Zo staan Bernard Wientjes van De Bouwagenda, Elphi Nelissen van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie en Guido Braam van Creators op het podium. Zij vertellen je over hoe we Nederland 100% circulair gaan maken en wat de voortgang is op het aantal circulaire projecten en de roadmap van de transitieagenda.

Bekijk het volledige programma met meer dan 150 sprekers op BuildingHolland.nl en schrijf je direct in.