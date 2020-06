Serie webinars over actuele ontwikkelingen stikstof

Het speelveld van de stifstofcrisis verandert snel. In 2030 moet de uitstoot van stikstof gehalveerd zijn, luidde begin deze maand het advies van de Commissie-Remkes. Wat zijn de laatste gebeurtenissen en inzichten? In drie webinars (vanaf 23 juni) geven experts van Tauw uitleg.

Het meest recente rapport van de Commissie-Remkes (van maandag 8 juni) bewijst dat de stikstofcrisis nog steeds actueel is. Om de natuur te laten herstellen en om de economie (na de coronacrisis) weer normaal te laten draaien, wordt in het rapport geconcludeerd dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn. En dat betekent weer een verandering en wellicht wel een versnelling van het verminderen van de uitstoot. Een flinke uitdaging voor overheidsinstanties, rijksambtenaren en de bedrijven die hiermee te maken hebben.

Lastig

Tauw merkt dat bedrijven en overheden het lastig vinden om met de stikstofproblematiek om te gaan (door onder andere continue aanscherping) en om tot een beoordeling of onderbouwing van plannen en projecten te komen. Tauw is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het stikstofdossier. In de webinarserie ‘Stikstofuitdagingen voor bedrijven en overheden’ praten experts van het adviesbureau bedrijven en overheden bij die met dit dossier te maken hebben. Actuele ontwikkelingen en ervaringen passeren daarbij ook de revue.

Webinarserie ‘Stikstofuitdagingen voor bedrijven en overheden’:

Dinsdag 23 juni 2020 – 15.00-16.00 uur

Actuele ontwikkelingen in het stikstofdossier door Berend Hoekstra





door Berend Hoekstra Dinsdag 30 juni 2020 – 15.00-16.00 uur

Effecten van stikstofdepositie en ervaringen met mitigatie en ADC door Niels Jeurink





door Niels Jeurink Dinsdag 14 juli 2020 – 15.00-16.00 uur

Intern en extern salderen door Rosalie Geerlinks



In de webinars komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Actualiteiten op het gebied van stikstof

Stikstofwetgeving

Oplossingsrichtingen voor bedrijven en overheden

Praktijkervaring





Aanmelden en meer informatie

Je bent van harte welkom om je bij één of meerdere van deze webinars aan te sluiten. Voor meer informatie over de inhoud van de webinars en aanmelden, kun je terecht op de aanmeldpagina voor de webinars. Deelname is kosteloos.

Het is belangrijk dat je je voor deelname van elk webinar aanmeldt, dat kan tot uiterlijk één dag voor aanvang. Na aanmelding ontvang je van Tauw een bevestigingsmail en één dag van tevoren de link naar het webinar.

Heb je al een vraag voor één van de stikstofexperts van Tauw? Dan kun je deze stellen via stikstof@tauw.com.

Foto: Shutterstock