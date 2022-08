Bosk: pleidooi voor boom en natuur

De afgelopen maanden trok een opvallende, groene stoet door Leeuwarden. Honderd dagen kleurde de hoofdstad van Friesland groen dankzij een ‘wandelend bos’. In het kader van de kunstmanifestatie Arcadia was het een stevig pleidooi voor verduurzaming en vergroening van de aarde. Bekijk nu de prachtige video!

Vanaf begin mei tot half augustus werden meer dan duizend bomen door honderden deelnemers verplaatst naar diverse locaties in Leeuwarden. Daarmee werd de bomen én de natuur een stem geven, aldus de organisatie van Bosk. Metingen wezen uit dat de temperatuur tot vijf graden Celsius lager uitviel, waar de bomen stonden.

Met exposities, tentoonstellingen, optredens en bijeenkomsten, veel pr en media-aandacht en zelfs een rechtszaak voor de rechten van de natuur wees de mobiele expositie op de noodzaak om anders te kijken naar de relatie tussen mens en natuur.

De bomen trokken ook de aandacht van Rijksbouwmeester Franscesco Veenstra, die zich achter het belang van de manifestatie schaarde. In een tweet meldde hij gisteren: “Als we onze steden en dorpen leefbaar willen houden, moeten we inzetten op meer en beter groen: voor klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, geestelijke gezondheid. Het initiatief #Bosk in Leeuwarden was hiervan een mooie voorproef, zie hier de samenvatting.”

Bekijk nu de kersverse, indrukwekkende video van het project:

De bomen krijgen in diverse wijken van Leeuwarden hun definitieve bestemming.

Meer achtergronden en video's: Bosk