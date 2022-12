Duurzaamheid van marketingcampagne naar core bussiness

Waar het Nederlandse kabinet soms geitenpaadjes zoekt die duurzame transities vertragen, stelt Europa wel zware eisen. Zoals de verplichte duurzaamheidsrapportage (CSRD) die vanaf 2024 geldt. Data-ondernemer Marcel van der Kuil praat je in een gratis lezing (video onder) helemaal bij over deze ware gamechanger.

“Er was een tijd”, aldus Van der Kuil, “dat duurzaamheid niet meer was dan een aardig containerwoord in een gelikte brochure, waarin in grove schetsen een betere wereld werd beschreven die er ooit was, dan wel ooit weer zou moeten komen. Die tijd is voorbij en de tijd van migitatie – keep 1,5 alive – is ook voorbij. We moeten meer gaan werken aan adaptatie en life beyond 1,5. Dit zal snel tot structurele veranderingen leiden, met onvermijdelijk meer regels, verplichte rapportages, bewijslast en handhaving.” En dat alles dankzij de invoering, op 1 januari 2024, van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor grote, beursgenoteerde ondernemingen (in de toekomst gevolgd door kleinere en ook mkb-bedrijven én hun toeleveranciers).

Risico en impact

Een goed voorbeeld van die ontwikkeling is, aldus Van der Kuil, de oprichting van een klimaatfonds tijdens de recente klimaattop in Egypte. “Dat is een stap van grote symbolische betekenis. Dit fonds maakt duidelijk hoe de dynamiek verandert, omdat er op een wereldwijde schaal een directe link wordt gelegd tussen risico, impact, schade en compensatie. Dat alles is nu nog vrij generiek en vrijblijvend beschreven. Toch is deze ontwikkeling essentieel als leidraad voor de strategie, investeringen, rapportage en communicatie van organisaties. Deze zullen de komende jaren structureel gaan wijzigen.”

Maandelijks een dik boekwerk

In de lezing gaat Van der Kuil veel dieper in op deze materie. Waar je bijvoorbeeld in het verleden nog kon volstaan met een jaarlijkse duurzaamheidsrapport op één A4’tje, wordt dat volgens Van der Kuil een dik boekwerk dat elke maand dient te verschijnen. Geen verrassing echter, als je beseft dat je in de toekomst uitleg moet geven over liefst 139 aspecten behorende tot een nieuwe ‘kapstok van definities’ op het gebied van duurzaamheid, de EU Taxonomie. Vervolgens, zo legt Van der Kuil uit, komt dat alles terecht in een soort Kamer van Koophandel-register. “Daarin staat ook welke voetafdruk bedrijven hebben in de keten. Van de leveranciers tot en met de klanten, en dat op basis van datapunten die je maandelijks kunt toetsen.”

Naar de rechter

Van der Kuil voorspelt dat die bedrijfscijfers over duurzaamheid niet alleen voor een deel openbaar beschikbaar komen, maar ook voldoende input bieden om eventueel naar de rechter te stappen. Mede daardoor gaan de onderlinge relaties in de keten fors veranderen. Zo worden toeleveranciers van grote bedrijven al op kortere termijn geconfronteerd met de nieuwe eisen. Een ontwikkeling die veel extra werk gaat opleveren voor accountants, juristen, datawetenschappers en communicatiemedewerkers.

“Overheden hoeven uiteindelijk niet meer de boeman uit te hangen, want deze regeling gaat vanzelf zijn werk doen voor de transitie naar meer duurzaamheid”, aldus Van der Kuil. Prik jij voortaan ook door greenwashing heen door met de CSRD en alle nieuwe data te ontdekken wie jouw ‘ideale bouwer’ is? Waarbij er ook een grote kans is dat de kosten van een woning gaan dalen…

Ontdek nu alle ins en outs die Marcel van der Kuil je voorhoudt over de Corporate Sustainability Reporting Directive in deze video:



Deze lunchlezing werd speciaal gehouden als opwarmer van het Congres Gamechangers in de Bouw & Infra. Wil jij meer van dit soort nieuwe, grensverleggende ontwikkelingen proeven? Kom dan ook naar ons congres in Kontakt der Kontinenten (Soesterberg). Check hier het programma of meld je aan voor de nieuwsbrief. De datum (en inschrijfmodule) volgt zeer binnenkort.

Tekst en moderatie: Ysbrand Visser

Beeld (boven): Shutterstock