Duurzaam Gebouwd Podcast: Sustainable Development Goals

Vanaf nu luister je naar een kersverse aflevering van de Duurzaam Gebouwd Podcast, dit keer over de Sustainable Development Goals. We horen van experts Pieter Fritz (Berkvens Deursystemen) en Birgit Steerneman (DWA) over hoe hun organisatie de beleid maakt om de doelen te behalen en welke mijlpalen ze in de praktijk behaalden.

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn de 17 duurzaamheidsdoelen voor 2030. Verschillende doelen hebben te maken met de klimaatdoelstellingen die we hebben vastgesteld, zoals de beweging naar een CO 2 -neutrale en circulaire gebouwde omgeving. De weg ernaartoe is voor organisaties verschillend en dat hoor je in de nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast met Pieter Fritz en Birgit Steerneman.

Je luistert de podcast op Spotify, Apple Podcasts en Soundcloud. Of luister door hieronder de play-knop in te drukken.