Gamechangers in de Bouw & Infra brengt sector in beweging

De vijfde editie van het congres Gamechangers in de Bouw & Infra brengt je niet alleen tal van nieuwe wegen naar een duurzamere bouwsector, je wordt ook letterlijk uitgedaagd om aanstaande maandag te gaan bewegen. Kom je met het openbaar vervoer naar Soesterberg, wandel je met ons mee of zorg je voor een emissiereductie door te gaan carpoolen?

Jouw eigen bijdrage aan het verlagen van de CO 2 -uitstoot begint al voor het congres in Soesterberg (Kontakt der Kontinenten, bereikbaarheid). Ga dan via de app Blablacar op zoek naar een lift om te carpoolen. Wat ook kan inhouden dat jij juist een lift aanbiedt, want anders schiet het natuurlijk ook niet op. Volgens Blablacar plaatsen bestuurders hun rit meestal twee à drie dagen voor vertrek, dus kunnen we afspreken dat je meteen begint met het aanmaken van een ritmelding?

Graag geven we je de tip om een alternatieve of tweede ritoptie aan te maken en af te spreken op een van de grotere stations in de buurt. Dat is dan weer gunstig voor treinreizigers, die dan alleen nog afhankelijk zijn van een intercity naar Amersfoort of Utrecht. Aangekomen op het terrein van Kontakt der Kontinenten kies je voor dit gebouw: Missiehuis Sint Jan.

Trein en bus

Wie de reis met het openbaar vervoer plant, kan het beste vanaf station Amersfoort CS buslijn 56 of 34 nemen naar het conferentiecentrum (bushalte Soesterberg-Oost). Vanaf station Amersfoort sta je dan al in tien minuten voor de deur; dan ga je toch niet in de file staan? Vanaf station Utrecht CS zijn er ook opties, maar niet sneller dan via station Amersfoort CS.

Vanaf bushalte Soesterberg-Oost hoef je niet helemaal om het terrein heen te lopen, zoals Google Maps aangeeft, maar kun je ook direct het pad door het hek nemen. Dat scheelt je weer acht minuten in de door Google getoonde reistijd. Check je opties met het openbaar vervoer via www.9292.nl. Vanaf station Den Dolder is het een half uurtje fietsen.

Wandelen

Als extra attractie én verlaging van je CO 2 -voetafdruk tijdens dit congres hebben we een uitgebreid wandelprogramma gepland. We doen dat in het kader van de sessie van Martine de Vaan, die dieper ingaat op Ruimte voor lopen (lees het interview met haar!). De initiatiefnemer van walk your meeting (weeting.nl) voegt op 13 februari de daad bij het woord door je liefst drie keer uit te nodigen:

Netwerkwandel met Martine de Vaan en andere deelnemers mee naar het congres over Park Vliegbasis Soesterberg vanaf Station Den Dolder. Een schitterende route die nog een paar weken open is, voordat het broedseizoen weer start. We starten na aankomst van de trein die om 8.18 aankomt vanuit Utrecht (afstand: 6,5 km). Meld je wel eerst even bij ons aan!

Vul de eerste sessieronde in met een walking meeting, een weeting, met Martine de Vaan en Yvette Watson, met haar keynote als centrale thema (11.40-12.25 uur). Kom mét je jas naar deze sessie, die start buiten bij de ingang van Kontakt der Kontinenten. Houd er rekening mee dat de route grotendeels over zandpaden loopt. Kom naar de presentatie van Martine de Vaan tijdens Gamechangers in de tweede sessieronde (14.05-14.50).

Wat ga jij doen op 13 februari? Meld je in ieder geval meteen aan voor Gamechangers in de Bouw & Infra en laat het weten op LinkedIn!