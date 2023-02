Wandel mee: weeting tijdens Gamechangers Congres

Bewandel nieuwe paden tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra. Yvette Watson en Martine De Vaan nemen je mee naar buiten voor een weeting: een walking meeting. Bespreek al wandelend welke systeem- of gedragsverandering volgens jou nodig is en kom met minimaal 2000 stappen op de teller én nieuwe energie terug voor de lunch! Doe jij ook mee? Bekijk het programma en bestel je kaarten.

Hoe breng je een stevige ambitie naar de praktijk? Tijdens de eerste keynote van deze dag licht Yvette Watson toe wat de belangrijkste succesfactoren zijn voor systeemverandering en hoe we social tippingpoints kunnen creëren om de transitie te versnellen. Vervolgens nemen Yvette Watson en Martine de Vaan, auteur van Walk Your Meeting, je in deze actieve sessie mee naar buiten voor een weeting: een walking meeting, en maak je dit concreet voor het eigen werkveld. Welke gamechange is volgens jouw nodig? Wat kun jij er - met anderen - aan doen? We stappen door een opengeknipt hek naar het naastgelegen bos, spreken afwisselend wandelend in kleine groepen en plenair welke eerstvolgende actie nodig is voor systeemverandering en komen met minimaal 2000 stappen op de teller én nieuwe energie terug voor de lunch.

Kom mét je jas naar deze sessie, die start buiten bij de ingang van Kontakt der Kontinenten. Houd er rekening mee dat de route grotendeels over zandpaden loopt. Bang voor regen? Wij niet echt, want het regent in Nederland maar 7% van de tijd (en er is de afgelopen tijd al best veel gevallen). Hebben we toch pech, dan doen we de sessie geheel of deels binnen.

Lees nu hier alles over het congres Gamechangers in de Bouw & Infra.