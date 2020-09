Digitale oplossing voor warmtetransitie

De Europese richtlijnen zijn duidelijk, via de Green Deal een transitie naar fossielvrije en CO2-neutrale warmtevoorzieningen tegen 2050. Collectieve warmte-oplossingen vormen een belangrijk onderdeel in de strategie. Daarnaast wil Europa meer transparantie en actieve betrokkenheid stimuleren richting de eindgebruikers. Digitale oplossingen, zoals het Zero Friction facturatieplatform, vormen de sleutel om dit te bereiken.

Digitale evolutie

Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen, zijn meer collectieve energiesystemen nodig. Correcte en duidelijke afrekeningen zijn daarbij essentieel. We streven naar zoveel mogelijk digitalisatie en het uitlezen van meetdata moet via op afstand uitleesbare meters gebeuren.

Zero Friction laat weten helemaal klaar te zijn voor de digitale evolutie. Zij ondersteunen warmteleveranciers, gebouwbeheerders en dienstverleners via hun Software as a Service. Het platform is snel opgezet en wordt gekoppeld aan meterhardware en boekhoudpakketten naar keuze. Kostenverdeling, administratie en facturatie van collectieve energiesystemen automatisch verwerkt.

Transparantie voor eindgebruikers

Warmteleveranciers en gebouwbeheerders zijn verplicht om vanaf oktober 2020 bewoners op kwartaalbasis meer inzichten te geven in de verbruiken van collectieve warmte en koude. Vanaf 2022 wordt deze maatregel zelfs maandelijks verplicht. Het inzichtelijk maken en factureren van warmte is nog vaak een statisch gegeven.

De kortetermijnvisie van Zero Friction volgt de filosofie van de nieuwe Europese doelstellingen. Met de facturatiesoftware wil ze de afrekening dynamischer en interactiever maken voor de eindgebruikers. Die dynamische aanpak vertaalt zich enerzijds in het duidelijk inzichtelijk maken van verbruiken en kosten en anderzijds in beter voorspellen van verbruikskosten en daarop proactief adviseren richting de eindbewoners. Met een laagdrempelig klantenportaal wil Zero Friction transparantie creëren bij de eindgebruiker, waardoor zij bewuster omgaan met hun energieverbruik. Het doel is om uiteindelijk een nulfactuur bij de eindafrekening na te streven voor de bewoner en in totaal een optimaler energieverbruik te bekomen. Dit resulteert op zijn beurt in een lagere CO 2 -uitstoot.

Nationaal HUB-Congres

