Online beurs: slimmer en sneller bouwen met geografische data

De twee grootste beurzen in Nederland op het gebied van geografische data (GIS) worden samengevoegd tot één groot online evenement - Esri GIS Conferentie & Tech - op woensdag 23 en donderdag 24 september. De eerste dag staat meteen in het teken van de bouw en de vele voordelen van GIS voor onder meer tenders, BIM en de energietransitie.

Met sprekers van bijvoorbeeld BAM, VolkerWessels, Rijkswaterstaat en Antea Group is de samensmelting van de Esri GIS Tech en de Esri GIS Conferentie voor bouwers in Nederland een niet te missen kans om de kennis op te halen over het toepassen van geografische data. En natuurlijk horen daar veel interessante keynotes, praktijkverhalen en presentaties bij over het ArcGIS-platform van Esri.

Met concrete toepassingen vanuit diverse werkvelden, innovaties en een update van nieuwe GIS-ontwikkelingen is het Esri-event the place to be, ook al is dat vanachter je eigen beeldscherm. Gelukkig bieden de digitale online tools ook gelegenheid tot beursbezoeken en netwerken!

IJsselbruggen A12

Het plenaire programma staat de eerste (woensdag)ochtend in het teken van het thema bouwen. Sprekers van onder meer BAM, TNO en de provincie Utrecht vertellen hoe de digitale transformatie invloed heeft op de manier van bouwen en op het omgaan met de bouwopgaven in hun organisaties en de keten waarin ze met elkaar samenwerken. Rijkswaterstaat zal ingaan op de toepassing van een dataroom bij de vervanging- en renovatieopgaven (IJsselbruggen A12). De toepassing van GIS zorgt voor procesverbeteringen in de contractfase, waardoor risico’s eerder worden opgemerkt en directe datakoppelingen voor betere in- en overzichten zorgen bij stakeholders.

VolkerWessels gaat laten zien hoe GIS wordt ingezet in de volledige levenscyclus van projecten binnen meerdere divisies van het bedrijf. De twee sprekers nemen je mee in innovaties en actuele ontwikkelingen rond BIM en GIS, zoals bij de Provincie Noord-Holland en Schiphol. Ook de verduurzaming kan profiteren van GIS-toepassingen. Zo werk de gemeente Bronckhorst op een datagedreven manier aan de energietransitie. Vooral de visuele kracht is daarbij mooi om te zien, met het dashboard Energietransitie en de bijbehorende StoryMap binnen de ArcGIS-omgeving. In samenwerking met het CBS wordt bovendien gewerkt aan een dataset rondom energietransitie en armoede.

Tenders

De toepassing van BIM en GIS is ongetwijfeld een krachtige combinatie, zoals bijvoorbeeld in tenders. Zo laat Ballast Nedam zien hoe je binnen een tender optimaal kunt gebruikmaken van diverse hulpmiddelen om tot een goede aanbieding te komen. Denken hierbij aan scans van de bestaande situatie, het gebruik van open data als bron van input voor het ontwerp, koppelingen met parametrisch ontwerpen en visualiseren in virtual reality, BIM en/of GIS. Zelfs 4D-modellen maken deel uit van deze moderne high-end aanpak.

Dat is ook de kracht van GIS, dat niet alleen is voorbehouden aan nerds achter de knoppen. Het is juist zaak de veelheid aan data samen te brengen in begrijpelijke onderwerpen, overzichtelijke dashboards en heldere keuzemogelijkheden. Daarom is er ook burgerparticipatie mogelijk met behulp van het ArcGIS-platform, zoals laatst al uitgebreid werd getoond in dit webinar.

Schrijf je nu in voor het gratis online GIS-evenement en bekijk hier de programma’s van woensdag 23 september en donderdag 24 september.