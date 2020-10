Adiabatische koeling voor optimaal werkklimaat

Het produceren van kunststof met draai- en freesmachines levert ook in een nieuw fabriekspand een hoop warmte op. Zo wordt het binnenklimaat behoorlijk aangetast. Vandaar dat Microtherm Kunststofbewerking op zoek ging naar een adequate manier van ventileren en koelen.

Microtherm Kunststofbewerking is een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in het draaien en frezen van kunststoffen. Al meer dan veertig jaar streeft het bedrijf uit Oudkarspel naar het bieden van producten van een hoogstaande, constante kwaliteit met een snelle levertijd en concurrerende prijs.

Toen Microtherm halverwege 2019 naar een nieuwe locatie verhuisde, wist ceo en eigenaar Rik Swikker dat er een goede combinatie van koeling en ventilatie in het pand moest komen. Zo zou het warmteprobleem in de fabriek kunnen worden voorkomen, waar zij in het oude pand mee te kampen hadden.

Minder ziekteverzuim

Na een lange zoektocht naar de juiste oplossing kwam Swikker bij de tweetraps adiabatische koeling van Oxycom uit. In de zomer van 2019 werden twee IntrCooll Plus-systemen geïnstalleerd, die per stuk 14.000 m3/h verse gekoelde lucht leveren.

Sindsdien werken de medewerkers van Microtherm in een optimaal binnenklimaat, voelen ze zich gezonder en is er minder ziekteverzuim. Daarnaast garandeert de constante binnentemperatuur de gewenste exacte maatvoering van de werkstukken.

“Toen we vorig jaar naar een ander pand verhuisden”, begint Swikker, “wist ik dat het noodzakelijk was om een goed ventilatiesysteem te installeren. Net als ons vorige pand, heeft het nieuwe pand een plat dak en dat wordt in de zomer echt gigantisch heet. Daarnaast produceren de draai- en freesmachines in onze fabriek een hoop warmte, waardoor het binnen muf en warm wordt.”

Rik Swikker (Microtherm) wilde op een gezonde en ook duurzame manier het pand gaan verfrissen.

“Door de warmte ging de productiviteit van de medewerkers merkbaar achteruit. Bovendien moesten de machines door de fluctuerende temperaturen in de fabriek steeds gecompenseerd worden. Zo kon de gewenste exacte maatvoering van de werkstukken worden gewaarborgd. De verhuizing naar het nieuwe pand bood de perfecte uitkomst om het helemaal anders te doen. Ik wilde een gezond klimaat creëren voor mijn werknemers en optimale kwaliteit kunnen blijven leveren aan onze klanten.”

Adiabatische koeling

Swikker wilde op een gezonde en ook duurzame manier het pand gaan verfrissen. Traditionele airconditioning waarbij vaak beperkt geventileerd wordt, was geen optie omdat dan het energieverbruik uit de hand loopt. Een maximaal ventilatieratio dat zorgt voor een gezonde werkomgeving was een vereiste. Samen met de architect ging Swikker dan ook op zoek naar een alternatieve oplossing.

Als eerste werd er gekeken naar ventilatie door middel van grote ventilatoren in de buitenwand. Dit bleek echter geen goede optie. Swikker: “Om het werkbaar te maken, moesten er enorme ventilatieroosters in het pand worden geplaatst. Ideaal voor in de zomer, maar in de winter zou dit voor een ijzige tocht in de fabriek zorgen.”

Hierop adviseerde de architect om te kijken of adiabatisch koeling een geschikte en werkbare oplossing kon zijn. Swikker: “Ik heb twee dagen rondgebeld en ben met verschillende leveranciers in gesprek geweest om uit te zoeken wie mij de beste adiabatische koeling kon bieden. Met de juiste temperatuur, tussen de 20 en 22 graden Celsius, en ventilatie. En met zo min mogelijk vochtinbreng. Telkens kwam ik van een koude kermis thuis. Totdat iemand mij vertelde contact op te nemen met Oxycom. Want als Oxycom niet kon leveren wat ik wilde, bestond het gewoonweg niet.”

Gezonder

Zodoende kwam Swikker in contact met Kor Foekens van Oxycom. Swikker: “Kor heeft adequaat antwoord kunnen geven op al mijn initiële bezwaren tegen adiabatische koeling. Daarnaast was hij de eerste die me na een slimme berekening precies wist te vertellen hoeveel koelcapaciteit er nodig was om de fabriek van een constante en optimale temperatuur te voorzien. Zo raakte ik overtuigd dat Oxycoms nieuwe tweetraps adiabatische koeling inderdaad de juiste oplossing voor Microtherm was.”

In twee maanden tijd werd er met Oxycom een project gerealiseerd, waarbij twee IntrCooll-installaties op het dak van Microtherm werden geplaatst. Nu het pand met 100 procent verse lucht wordt geventileerd, voelen de werknemers zich gezonder en is er minder ziekteverzuim.

Rik Swikker: “We kunnen nu makkelijker een constante kwaliteit aan onze klanten bieden.”

“Een van de jongens”, vervolgt Swikker, “zei laatst tegen mij dat hij voorheen standaard drie keer per jaar keelontsteking had door het oude aircosysteem. Nu heeft hij nergens meer last van. Dit kan alles te maken hebben met dat er nu optimaal geventileerd wordt. En dan nog een ding: in de oude fabriek hing er altijd een geur van gefreesd kunststof. Daar ruik je nu helemaal niets meer van. Zo fris is het in de fabriek!”

Goed contact

De IntrCooll-systemen zorgen ervoor dat het in de fabriek constant 20 graden Celsius is. Door de constante temperatuur hoeven de machines niet steeds gecompenseerd te worden. “En zo kunnen wij weer makkelijker kwaliteit bieden aan onze klanten”, aldus Swikker. “Wij zijn dus zeer tevreden, niet alleen over het resultaat, maar ook over de samenwerking met Oxycom. Zo hebben we altijd goed contact met de monteur.”

“We hebben in het begin wat problemen gehad met een lekkage. Als de regen vanuit een bepaalde hoek kwam, waaide dat de installatie in. En omdat de ventilator bij ons in de fabrieksruimte hangt, was er in eerste instantie wat geluidsoverlast. De monteur van Oxycom heeft dit echter adequaat kunnen verhelpen. Als er iets is, hoeven we maar te roepen en staan ze bij Oxycom voor ons klaar. Zulke bereidheid om te helpen zijn we tegenwoordig niet meer gewend, maar bij Oxycom werkt dat nog zo”, besluit Swikker.

Bron en foto's: Oxycom