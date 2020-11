Klimaatgroep Holland nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Klimaatgroep Holland streeft naar een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat voor iedereen. Wij verwelkomen deze partner op Duurzaam Gebouwd, die zich bij het platform voegt om kennis te delen. “Realiseer niet alleen de geldende normen, maar durf voorop te lopen”, aldus Klimaatgroep Holland.

Op welke manier zetten jullie in op duurzaamheid?

“Met onze slimme klimaatsystemen lopen we voorop in energiezuinige technologie. Zo behaal je met onze oplossingen een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot, energieverbruik en carbon footprint. Al onze oplossingen zijn gasloos en met warmtepompen in te zetten.”

Hoe passen onze hoofdonderwerpen Energietransitie, Circulariteit, Slim en Gezond en Innovatieve Samenwerking in jullie initiatieven en projecten?

“We werken al jaren gasloos en zien veel in de toepassing van elektrisch gevoede systemen. We nemen onze medewerkers graag mee in de wereld van energie door bijvoorbeeld te discussiëren over de verschillende vormen van energieopwekking en op welke verschillende manieren dit te consumeren. Binnen ons team brengt dit inzicht en het prikkelt ons voortdurend alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen. We zetten daarnaast in op water gedragen energiesystemen.”

“Verder gebruiken we bewust zoveel mogelijk materialen die goed hergebruikt kunnen worden wanneer onze installatie end of life is en garanderen we kwaliteit door 24/7 monitoring op afstand. We gebruiken fijnstoffilters in onze luchtbehandelingsapparatuur, die zorgen voor een zo gezond mogelijke klas. We werken graag samen met de hele keten en zoeken altijd naar partners die onze waarden en ambitie delen. We hebben lef als het gaat om innovatieve ideeën en de inzet van nieuwe producten en gedachtegangen.”

Hoe gaan we volgens jullie in het bijzonder de energietransitie versnellen?

“Door bewustzijn als het gaat om duurzaamheid te verweven in organisaties en het leven. Door hierin continu de uitdaging op te zoeken en te verbeteren geloven we dat we de energietransitie kunnen versnellen. Bij Klimaatgroep Holland doen wij dat door vast te houden aan onze visie en missie en tegelijk ons te laten inspireren door vernieuwingen in de gehele markt.”

“Klimaatgroep Holland streeft ernaar een innovatieve branchegerichte kennispartner te zijn voor een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat. Wij bieden de beste werkomgeving voor mensen die grensoverschrijdend durven denken en samen bieden we onze opdrachtgevers én de eindgebruikers een zorgeloos klimaat. Onze missie: een aangenaam werk- en leerklimaat voor eindgebruikers en medewerkers creëren door betrokkenheid en expertise.”

Op welke realisatie van de afgelopen tijd zijn jullie trots?

“Onze eigen concepten, die we samen met verschillende marktsegmenten in de keten hebben ontwikkeld en nog steeds doorontwikkelen: de Comfort°Top voor retail en industrie en de Comfort°Plus (Scholen°Concept) voor het onderwijs. Duurzaamheid is in deze concepten een belangrijke pijler. Dit alles lukt alleen als er een sterk team personeel achter staat en betrokken zakelijke partners: daar zijn we enorm trots op.”

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“We laten ons graag inspireren door onze omgeving. We zijn bouwgerelateerd werkzaam en halen en brengen graag kennis uit en naar de keten. We zien in de partijen die deelnemen aan de Duurzaam Gebouwd-formule meerwaarde: we kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren om buiten de traditionele bouwketen om te denken en te werken.”

Welke uitdaging willen jullie stellen aan de achterban van Duurzaam Gebouwd?

“Realiseer niet alleen de geldende normen, maar durf voorop te lopen. Denk out of the box, toon lef. Blijf elkaar verrijken met nieuwe ideeën die soms te simpel lijken om te gebruiken in de hedendaagse technologie, maar er zeker wel toe doen. Laat duurzaamheid onderdeel zijn van alle plannen, zowel bij leveranciers als klanten.”