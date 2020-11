Omgevingswet en woon- en werkgemeenschappen tijdens ZorgSaamWonen Congres

Het ZorgSaamWonen Congres vindt dit jaar op 7 december, zowel fysiek als online, plaats. Het thema van het congres is Kiezen voor Geschikt Wonen. Naast keynotes van Barbara Baarsma, Marilyn Haimé, Pieter Hilhorst en Kees Diepenveen zijn er ook tal van deelsessies. Hieronder lichten we alvast een paar sessies voor je uit.

Woongemeenschap voor ouderen met een migratieachtergrond

Abdelkader Tahrioui van Attifa lijkt na zeven jaar zoeken dan eindelijk zicht te hebben op de realisatie van een woongemeenschap voor ouderen met een migratieachtergrond. Abdelkader vertelt tijdens zijn sessie op het ZorgSaamWonen Congres over de zoektocht naar een geschikte plek in Utrecht, over de meerwaarde van gemeenschappelijk wonen voor ouderen en over de kansen en knelpunten bij de totstandkoming van deze woonvorm.

Abdel zou erg blij zijn als de woongemeenschap in Kanaleneiland komt. ‘Daar wonen alle potentiële bewoners. En zij wonen graag in deze buurt omdat ze zich er prettig voelen. Ze kennen er veel mensen en voorzieningen.’ De woongemeenschap willen ze ‘Qabila’ noemen, dat dorp betekent. ‘Qabila staat voor zelfstandig wonen én weten dat je bij elkaar kunt aankloppen als je ergens hulp bij nodig hebt.’ Abdel ziet zichzelf later er ook wel wonen.

Rosa Spier Huis

In een andere sessie neemt Chico Leufkens je mee naar het Rosa Spier Huis in Laren. Dit is een woon- en werkgemeenschap voor kunstenaars en wetenschappers. Het roemruchte huis heeft ondertussen een nieuwe locatie en is dit voorjaar geopend. Inspirerend wonen en werken vormen in het nieuwe Rosa Spier Huis de boventoon. Tegelijkertijd wordt op hoog kwalitatief niveau persoonlijke zorg geboden aan degenen die dit nodig hebben. Chico Leufkens van EGM Architecten vertelt in deze sessie over het gedachtegoed van het Rosa Spier Huis en hoe het ontwerp van het gebouw daarop aansluit.

Omgevingswalkhop

De Omgevingswet geeft meer ruimte voor participatie van inwoners bij gebiedsontwikkeling. Dit vraagt van gemeenten een andere rol en een andere manier van werken. Hoe geef je ze meer ruimte voor eigen beleving, inbreng en regie? De Omgevingswalkshop is de participatieve werkwijze in 10 stappen waarmee je ophaalt wat voor bewoners en stakeholders van waarde is in hun fysieke en sociale leefomgeving. Wouter Kroes en Vincent Kokke van JSO laten zien wat het inhoudt en wat de ervaringen in Den Haag en Rotterdam zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van het ZorgSaamWonen Congres.