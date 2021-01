Visualisatie juridische informatie nieuwbouwwoning in 3D

Gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD) is een groot fan van werken met BIM en maakt een volgende stap in de digitalisering: de juridische informatie van een nieuwbouwwoning kan nu ook in 3D online worden afgebeeld.





Om woningkopers vollediger en gebruiksvriendelijker te informeren over de juridische informatie van hun nieuwbouwwoning, introduceert gebiedsontwikkelaar BPD hiervan een online 3D-weergave. Met één klik zien woningzoekenden voortaan specifiek welke juridische afspraken gelden per nieuwbouwwoning.

Deze tool wordt mogelijk gemaakt door aan het bestaande Bouw Informatie Model (BIM) juridische informatie toe te voegen. Deze koppeling van informatie, BIM Legal genaamd, is gerealiseerd in nauwe samenwerking met de notariskantoren Hermans & Schuttevaer Notarissen en Westport Notarissen samen met softwareontwikkelaar IRP. BIM Legal is voor BPD een belangrijke, volgende stap in de verdere digitalisering van het online verkoopproces.

Akte

Op dit moment ontvangen woningkopers vaak een pagina’s lange koopovereenkomst en een notariële akte waarin voor alle bouwnummers alle juridische afspraken staan. De koper moet dan zelf filteren wat van toepassing is op zijn specifieke woning en wat dat betekent. Dat is met BIM Legal verleden tijd. Door de 3D-visualisatie kan een geïnteresseerde direct zien welke juridische afspraken gelden voor de woning en welke afspraken voor de wijk.



Een deelplan van gebiedsontwikkeling ‘Hoef en Haag’ bij Vianen (foto boven) is het eerste project waarin BIM Legal wordt toegepast. In een pilot met 49 woningen is alle juridische informatie in 3D gevisualiseerd. In een virtuele omgeving zien woningzoekenden informatie over het perceel, de erfgrens, de berging, het parkeren of een achterpad.

Met één klik op een deel van het perceel, bijvoorbeeld de erfafscheiding, verschijnt de juridische informatie hierover in de vorm van een pop-up. Daarmee wordt direct de specifieke juridische informatie gegeven over de erfafscheiding, zoals de eigendomssituatie of een instandhoudingsverplichting. Een voorbeeld:

‘Verkoper zal erfafscheidingen realiseren. Koper is verplicht deze in stand te houden, te onderhouden en zo nodig te vernieuwen. Doet koper dit niet, dan is een boete verschuldigd. Koper moet alsnog ook de erfafscheiding terugplaatsen.’

BIM Legal uitbreiden

“Het is baanbrekend”, aldus Niels Bossink, regiodirecteur BPD Noord-Oost&Midden Nederland, “dat de betrokken notariskantoren samen met ons deze innovatieve 3D-visualisatie voor kopers van nieuwbouwwoningen realiseren. Het is een mooie volgende stap in 3D-visualisatie bij BPD voor woningzoekenden.” De ervaringen en reacties van de woningkopers op deze nieuwe digitale stap worden nauwlettend gevolgd en geëvalueerd. Hierna wordt bekeken of de techniek van BIM Legal verder uitgebreid wordt naar andere in verkoop zijnde nieuwbouwprojecten van BPD.



Notaris Jean-Paul Bolhaar (Hermans & Schuttevaer Notarissen) is wel overtuigd van die verdere mogelijkheden. Bolhaar: “Deze samenwerking tussen BPD en het notariaat is uniek en krachtig. Met deze innovatie vindt een ketenintegratie plaats, waardoor juridische informatie al voor het sluiten van de koopovereenkomst transparant en helder is.”

Notaris Lars Boellaard (Westport Notarissen) vult aan: “In eerste instantie wordt de klantbeleving bij de woningzoekenden met deze ontwikkeling sterk verbeterd. Het vervolg zou kunnen zijn dat het sluiten van de koopovereenkomst en de verdere afwikkeling van het juridische proces vanuit de 3D-omgeving wordt gefaciliteerd.”

Ook op woningniveau (Hoef en Haag) kunnen juridische afspraken in 3D worden weergegeven. Bekijk hieronder een video over deze nieuwe tool:

Bron: persbericht BPD