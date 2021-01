Groene regio’s meer in trek huizenkopers

Wat tijdens de eerste maanden van de coronacrisis al vaker werd geopperd, lijkt zich ook te hebben voltrokken. De kans om veel thuis te werken wordt door veel werknemers aangegrepen om de oververhitte woningmarkt in en rond de grote steden te verlaten.

Hypotheekverstrekker De Hypotheker meldde dinsdag dat door verzadiging in de Randstad de woningmarkt in provincies als Overijssel, Groningen, Flevoland en Drenthe sterk in beweging was. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheekaanvragen (zie afbeelding onder) die in 2020 aanzienlijk stegen in:

Overijssel (+37 procent)

Groningen (+35 procent)

Flevoland (+32 procent)

Drenthe (+31 procent)

De Hypotheker noemt de verzadigde woningmarkt in de grote steden als eerste reden. Bovendien dreigt ook de huizenmarkt in de omliggende gemeenten op te drogen, doordat de huizenprijzen hier eveneens sterk stijgen. Volgens De Hypotheker is de kans groot dat ook in de genoemde provincies de huizenprijzen als gevolg van het ‘waterbedeffect’ zullen stijgen en het gemiddelde hypotheekbedrag verder omhoog zal gaan.

Groei aantal hypotheekaanvragen De Hypotheker 2020

Meer buitenruimte

De groeiende populariteit van de genoemde provincies wordt waarschijnlijk versneld door de coronacrisis. Zo hebben veel woningbezitters behoefte aan meer buitenruimte, een groenere omgeving en meer vierkante meters nu zij vaker thuis werken. Ook is het woon-werkverkeer een minder grote belemmering om een huis in de regio te kopen, nu thuiswerken naar verwachting ook ná de crisis gemakkelijker zal worden.

Steeds meer huizenkopers trekken daarom naar provincies buiten de Randstad, mede omdat de huizenprijzen daar vaak een stuk lager zijn. Dit is ook zichtbaar in de verschillen tussen het gemiddelde hypotheekbedrag van provincies in de Randstad en daarbuiten. Zo was in 2020 het gemiddeld hypotheekbedrag in Utrecht met 288.720 euro beduidend hoger dan in de provincie Groningen met 190.083 euro.

Enschede

De huizenmarkt in de provincies buiten de Randstad kromp of bleef de afgelopen jaren stabiel. In 2020 was in Overijssel de meest opvallende stijging te zien in de gemeente Enschede (+42 procent). In de gemeente Groningen was zelfs sprake van een groei van 49 procent, maar zijn ook omliggende gemeenten erg populair. In Flevoland zijn veel nieuwbouwprojecten in ontwikkeling, wat een extra verklaring kan zijn voor de stijging. In de provincie Drenthe steeg met name de gemeente Emmen (+52 procent). Ook in Limburg (+26 procent) en Gelderland (+21 procent) is een flinke stijging van de cijfers gevonden.

Expats

Vorig jaar was er overigens ook sprake van een lichte stijging van het woningaanbod in de grote steden. Dit mede omdat de coronacrisis onzekerheid met zich meebrengt en er minder expats waren. “De vraag is echter vele malen groter dan het aanbod”, weet Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “We zien dat provincies waar nog enigszins sprake is van een gezonde woningmarkt, zoals Overijssel en Groningen, steeds populairder worden. Hiermee is de kern van het probleem echter niet opgelost. Het woningtekort breidt zich nu verder uit naar andere delen van Nederland. Een groei van het woningaanbod blijft dan ook hard nodig om aan de grote vraag te kunnen voldoen.”

Bron: Persbericht De Hypotheker