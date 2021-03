Slim & Gezond in de schijnwerpers tijdens Building Holland Digital

Het thema van Building Holland Digital op donderdag 1 april is Slim & Gezond. Zorgt het inzetten van smart building technology voor een gezondere kantoor omgeving? Hoe zit het met het luchtklimaat in kantoorliften? Zijn er oplossingen voor virusvrije lucht in liften? Zouden we, zoals termieten dat doen, een gebouw kunnen ontwerpen als ‘klimaatmachine’ met natuurlijke klimatisering? Experts geven je de antwoorden op deze vragen tijdens Building Holland Digital.

Het programma op 1 april ziet er als volgt uit: Dirk van Gemert, head of events Building Holland, trapt samen met hoofdredacteur Marvin van Kempen van Duurzaam Gebouwd de dag af. Samen met Harm Valk gaat Van Kempen na afloop van de keynotes het gesprek aan met sprekers voor verdere verdieping. Peter van der Velde (Interland Techniek) & Ad van der Aa (ABT) presenteren gezamenlijk een luchtbeghandelingssysteem dat zorgt voor virusvrije lucht in liften. Vervolgens vertelt Yvette Watson over hoe je een gebouw kunt ontwerpen als 'klimaatmachine', met natuurlijke klimatisering. Benieuwd naar het complete programma? Lees dan verder op deze pagina en schrijf je direct in via deze link.