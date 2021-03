Carrouselfabriek helpt woningnood op te lossen

De crisis op de woningmarkt vereist creatieve oplossingen. Voor een reeks van inspirerende voorbeelden toog het tv-programma Tegenlicht het land in en stuitte ook op de nieuwe 'carrouselfabriek' van Van Wijnen.

We zitten middenin een wooncrisis, die vooral starters en jonge mensen treft. Ook de betaalbaarheid van wonen in Nederland staat onder druk. De grote vraag is nu: hoe komen we voor 2030 aan 1 miljoen nieuwe huizen en de locaties daarvoor? Dat vereist creatieve oplossingen, waarvan er enkelen aan bod kwamen in een aflevering van het VPRO-programma Tegenlicht met de titel ‘Wonen buiten de box’.

Zo kwam Steenvlinder aan bod, een ambitieuze vastgoedtransformeerder, opgericht door ex-wethouder Marnix Norder. Hij zag in de lokale politiek van Den Haag van dichtbij hoe de woningmarkt vast zit en was daarna tot 2020 voorzitter van de corporatiekoepel Aedes. Steenvlinder zorgt er onder meer voor dat in leegstaande schoolgebouwen appartementen komen, die door de nieuwe bewoners zelf worden opgeknapt en afgebouwd.

Mooie droom

Ook fabrieksmatige circulaire woningbouw kwam in de uitzending aan bod, zoals Duurzaam Gebouwd-partner Van Wijnen die toepast. De nieuwe fabriek hiervoor, in Heerenveen, is in aanbouw. Met een uiterst gering aantal werknemers worden daar vanaf 2022 gerobotiseerde woningen gemaakt. Peter Hutten, ceo van Van Wijnen, vertelt dat het om een carrouselfabiek gaat. “In deze fabriek gaan straks de elementen van een woning op een karretje door de fabriek heen. Het is het begin van een heel mooie droom.”

Van Wijnen heeft een voorbeeld voor de toekomst al gebouwd in Groningen, aan de Loskade, waaraan wij eerder al veel aandacht schonken, en wat in het tv-programma ook aan bod komt. Aan de Loskade is al te zien hoe de opschaling van industriële woningbouw eruitziet.

Bekijk nu het hele programma van Tegenlicht:

Eerder maakte Tegenlicht ook een spraakmakende aflevering over houtbouw.