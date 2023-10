Eerste energieneutrale woningen uit houtskeletfabriek in Heerenveen

Heijmans opende de deuren van een nieuwe fabriek voor de productie van houtskeletwoningen volgens het Heijmans Horizon-concept. De eerste 88 woningen zijn voor corporatie Thuis, voor de Eindhovense wijk ’t Ven. Burgemeester Avine Fokkens-Kelder van Heerenveen en CEO Ton Hillen van Heijmans openden de fabriek.

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

Ton: “Met de opening van onze eigen houtskeletbouwfabriek zijn we in staat om snel en op grote schaal toekomstbestendige en betaalbare woningen te produceren. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de woningen is variatie en duurzaamheid.” Volgens hem heeft het Heijmans Horizon-concept ongekend veel keuzemogelijkheden: met behulp van een woonconfigurator stellen opdrachtgevers en consumenten zelf hun huis samen en hebben hierbij de keuze uit vele opties en uitvoeringsniveaus.

Productie via digitaal proces

“Hiermee komen we tegemoet aan de wensen en eisen van opdrachtgevers en consumenten”, gaat Ton verder. “Tegelijkertijd bouwen en ontwikkelen we natuurinclusief en klimaatadaptief.” Na configuratie worden de woningen in de fabriek door middel van een digitaal proces geproduceerd. Ze komen vervolgens in demontabele blokken uit de fabriek, inclusief sanitair, wand- en vloerafwerking.

Op de foto: midden: Burgemeester Avine Fokkens-Kelder van Heerenveen, rechts van haar CEO Ton Hillen van Heijmans en links van haar Marc de Vreede directievoorzitter Heijmans Bouw & Techniek. Om hen heen de directie en medewerkers van de Heijmans houtskeletbouwfabriek

Versnelling woningproductie

Op de bouwplaats wordt de woning in één dag in elkaar gezet. Het totale proces van start bouwbesluit tot en met oplevering van Horizon-woningen bedraagt negen weken. Volgens Heijmans leidt dit tot versnelling van de woningproductie, want reguliere woningbouw kent een langere procestijd van negen maanden. De fabriek stoot geen schadelijke broeikasgassen uit en alle Horizon-woningen zijn energieneutraal in gebruik.